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經營台越地下匯兌賺佣金 移工認罪繳回不法所得獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

越南籍賴姓女移工去年夥同兩名姊妹淘，與人在家鄉胞姊合作，經營台灣與越南地下匯兌，每次交易可抽佣1000元，台南市刑大循線赴賴女住處搜索，查扣帳冊及點鈔機等物，發現賴女等人去年5月短短兩周匯兌金額超過234萬元，抽佣及收手續費牟利7850元，賴女認罪並繳回不法所得，台南地院認她犯非法辦理國內外匯兌業務罪處1年6月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付5萬元。

檢警調查，賴女與在台的越南籍人士綽號「阿梅」、綽號「阿芳」及在越南的胞姊，非法辦理台灣與越南間匯兌業務。她自去年3月起在臉書帳號，對外招攬有匯兌需求的越南籍人士，並透過LINE通訊軟體詢問當日新台幣兌換越南盾的匯率。

一旦雙方談妥匯兌金額、匯率及手續費後，前往她在台南市工作地點，或匯款至其名下永康郵局帳戶等方式交付新台幣現金，再由她通知胞姊將越南盾轉至越南收款帳戶。起初賴女以每筆匯兌抽取50元的手續費牟利，共計850元。

未料，她的生意越做越大，5月間並以相同手法經營地下匯兌，自去年5月4日起至19日止，匯兌金額達234萬8292元。她於每次結算當日可由阿芳處取得1000元佣金牟利，共計7000元。

台南地院合議庭審理時，賴女坦承犯行，與證人供詞相符，並自動繳交全部犯罪所得7850元。

合議庭審酌，賴女為賺取手續費及佣金，與阿芳等人非法從事新台幣與越南盾的匯兌業務，危及本國金融秩序及政府對於資金管制，行為不當；惟念她是初犯，犯後能坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得，態度良好，處1年6月徒刑。

合議庭也認為她經此偵、審程序的教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，給予緩刑3年，可上訴。

越南籍移工賴女等人去年5月短短兩周匯兌金額超過234萬元，抽佣及收手續費牟利7850元，賴女認罪並繳回不法所得獲緩刑。圖／本報資料照
越南籍移工賴女等人去年5月短短兩周匯兌金額超過234萬元，抽佣及收手續費牟利7850元，賴女認罪並繳回不法所得獲緩刑。圖／本報資料照

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