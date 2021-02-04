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出庭被問雞排妹性騷風波 鈕承澤僅吐5個字

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

雞排妹（鄭家純）自爆遭性騷擾，金曲台語歌王翁立友捲入其中，風波難平，導演鈕承澤因涉性侵劇組女助理遭判刑，台灣高等法院今就是否繼續限制出境、出海開訊問庭。媒體問鈕對雞排妹遭性騷事件的看法，他僅說「謝謝，辛苦了！」。

檢察官指控鈕承澤（55歲）因執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人被獨留鈕承澤家中，鈕藉機對被害人性侵，被害人前往醫院驗傷，向警方報案。

鈕承澤上訴高院時仍否認犯罪，但高院依相關書證、物證、被害人主管證詞和驗傷證明，認定鈕當晚獨留被害人下來並性侵。從通訊軟體對話紀錄來看，鈕承澤和被害人沒有特殊情愫，依女方聚會時的舉止，也沒有任何可使鈕產生好感的舉措，但鈕聲稱因被害人對他有好感才性交。

高院去年12月駁回鈕上訴，維持一審4年徒刑刑度。判決書指醫師驗傷時未檢視被害人四肢，不能以女方大腿內側無傷勢就推論未遭鈕承澤強制性交，且被害人在案發後兩日向主管展示受傷的手臂，可證她事發時確有遭鈕壓制並受傷。

高院認為鈕利用導演身分對媒體發言，形塑他與女方間存有男女情愫，而鈕雖與被害人成立和解、弭補損害，但他卻引用和解書的記載，以女方在過程中未傳達拒絕之意，暗指女子主動獻身，欠缺性別平權意識，沒悔悟之心。

鈕限制出境、出海期間至2月14日，高院今開訊問庭。律師孫浩偉表示，限制出境、出海的目的是「保證到庭」，而鈕在審理期間都遵期到庭也具保，他的事業、財產、家人都在國內，又是一舉一動受矚的公眾人物，沒有限制出境、出海必要。

合議庭將在評議後決定是否繼續限制鈕承澤出境、出海。

導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，一、二審皆被依強制性交罪判刑4年。記者王宏舜／攝影
導演鈕承澤涉性侵劇組女助理，一、二審皆被依強制性交罪判刑4年。記者王宏舜／攝影

性侵 台灣高等法院 雞排妹 鈕承澤 性騷擾

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