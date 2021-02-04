【即時短評】法務部只敢對小檢察官開鍘？

法務部針對檢察官職務評定大開殺戒，核定廿名以上檢察官去年表現「未達良好」、受評者僅少領一個月評定獎金，對照議處高階、資深檢察官涉及不法時的客氣有餘、處處維護，法務部的處置有別，第一線辦案檢察官士氣低落，嘆如人飲水，冷暖自知。

檢察官職務評定過去因體系內多數不願「當壞人」，被負評者寥寥可數，但當法務部處理因「翁茂鍾筆記本」事件引爆的檢察官風紀問題挨批官官相護，至今未止血之際，先對一審資淺檢察官考績下手，有檢察官質疑輕重是否失衡？這是「公義嗎？」

光是去年法務部檢審會民選委員曾再三攔阻「檢察長關說案」當事人退休，法務部卻能藉由程序，讓當事人最後以台灣高檢署主任檢察官一職辦退，逃過監督；筆記本案中，涉入官商過密交往的前檢察長也在調查期間辦理退休，法務部對此都只會推稱當事人是從高檢署辦退的，彷彿事不關己。

這種說給外行人聽的話，不少檢察官都直言，陽春檢察官退休一律要經過法務部核可，公文再送銓敘部，法務部對操守有疑者的退休申請案，要嘛就是當濫好人批准，不然就是推給下級機關，真正該法務部展現鐵腕、淘汰不適任者時，部長的態度又在哪裡？

過去法務部高層曾壓下某名涉嫌貪瀆案申請辦退休的公文，理由是法辦程序還未完結，要讓當事人「留」在體制內處理，以免國家俸祿發出去以後難以追回，決策保的是執法者的官箴，守的是司法人的廉潔。

法務部上個月提出的調查報告引發各種抨擊，卻在繼司法院長晚間發聲明說要全面調查後，才在深更半夜發新聞稿宣示檢察官部分也重查，急急如律令是要拂曉出擊立刻調查？還是只為輸人不輸陣？

此次確定評定為「未達良好」的檢察官集中在一審，有些辦案態度及相關行為，確實應受監督；但二審現役檢察官甚至檢察首長，在翁茂鍾的死亡筆記本中榜上有名者，雖成為法務部再議處的對象，卻沒有一個人在職務評定開鍘名單之列，無怪乎基層會怨「打小孩給外人看」。

檢察官依據法律斷人是非，管考機制無論是職務監督、職務評定、檢察官人事審議甚至是檢察官評鑑等名義，都像一個篩子，理應要普篩出不稱職的檢察官，或進一步汰除其職務，如果機制不能呈現檢察官整體應有風紀的真貌，機制即形同具文甚至失能。

檢察官犯過，有接受議處的必要，議處對象最忌諱有大小之分，或因特殊關係、原因而有輕重之分。年輕檢察官說，只為追求數據上的美觀，卻以雙重標準辦小不辦大，難令基層服氣，建議法務部攤開被評定未達良好檢察官的劣跡，與筆記本內資深學長行徑比一比，說明評定基礎何在。