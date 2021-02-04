提告了！「動用國家機器妨害罷免」 罷捷團體告發蔡英文

蔡英文總統日前在民進黨中常會對於罷免高市議員黃捷案，表示「要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管」，罷捷團體痛批動用國家機器，企圖妨害罷免活動，今下午罷捷總部發言人徐尚賢到高雄地檢署，告發蔡英文違反選罷法第50條、56條3款。

民進黨高市黨部主委、立委趙天麟下午率黨籍議員等人，發聲明「我們認為罷捷總部對於日前侮辱女性的字眼出現在宣傳的行列當中，至今沒有道歉，現在又透過誣告蔡英文總統的方式來轉移焦點，轉移這整場罷免的行動就是一個沒有正當性，出自於情緒性的報復性的罷免」。

據了解，告發的選罷法50條「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。」56條3款為「政黨及任何人，不得有下列情事：妨害其他政黨或候選人競選活動；妨害其他政黨或其他人從事罷免活動。」

徐尚賢指出，蔡英文總統竟然兩度表示，要對黃捷罷免案提出作戰的模式，不能再像過去一樣的冷處理，痛批身為中華民國的總統，竟直接動用國家的機器，企圖影響並妨害地方的罷免活動；徐解釋，蔡英文在罷免期間公開表態，就違反選罷法50條，且干預、妨害地方罷免活動也違反56條3款。

至於趙天麟批評先前活動出現侮辱女性字眼，徐尚賢反駁是拔菜團體的想法與做法，罷捷團體事先不知情。

媒體詢問明晚「罷捷晚會」是否有神秘嘉賓，徐尚賢表示，立委許淑華、鄭麗文會出席，神祕嘉賓要保持神秘，再被追問「所以國民黨高層會派人來？」徐說「這是我們神秘嘉賓，要保持神秘」。