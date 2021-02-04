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上市公司凱羿涉違規交易 前董事長蔡謀燦200萬交保

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

上市公司凱羿-KY（2939）國際集團去年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，疑涉非常規交易，違反證券交易法，檢調人員昨發動搜索，查扣帳冊及電磁紀錄等物，並約詢凱羿前負責人蔡謀燦等19人到案。蔡謀燦昨訊後以200萬元交保並限制出境出海。

凱羿公司去年11月12日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告獨立董事白幸卉辭任，董事變動達三分之一，又於去年11月17日發布重大訊息，公告凱羿-KY公司第3季認列醫療手套採購預付款項損失6790萬元。

且凱羿去年與中介公司簽署「俄羅斯油品買賣三方權益約定書」，切入輕質循環油採購，陸續與三家油品公司簽署輕質循環油採購合約，議定違約金為合約金額的2%，每家簽署金額約4.75億歐元至5.31億歐元，但因疑似詐騙，公司終止履行合約，恐需承擔三家油品公司高達10億元違約金，以股本4.57億元看，違約金已超過二個股本。

凱羿公司因採購輕質循環油傳遭詐騙，損失48.8萬歐元，現任董事長蔡謀賦去年12月前往新北地檢署按鈴申告，指控掮客劉孟和、顏瑜燕涉嫌詐欺。

但凱羿公司去年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，疑涉非常規交易，違反證券交易法，新北地檢署主任檢察官廖先志與檢察官陳柏文、黃筱文昨天指揮調查局新北市調查處機動工作站，由調查官持搜索票，前往新北市永和區、中和區、台北市中山區、松山區等處執行搜索，查扣帳冊及電磁紀錄等物。

經檢察官訊問後，凱羿前董事長蔡謀燦因涉違反證券交易法，昨以200萬元交保，連男以150萬元交保、嚴男以100萬元交保，已限制蔡謀燦及凱羿發言人呂芳誠等5人出境出海。

上市公司凱羿-KY（2939）國際集團去年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，疑涉非常規交易，新北檢調人員昨發動搜索，前董事長蔡謀燦因涉違反證券交易法，訊後以200萬元交保並限制出境出海。圖／報系資料照
上市公司凱羿-KY（2939）國際集團去年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，疑涉非常規交易，新北檢調人員昨發動搜索，前董事長蔡謀燦因涉違反證券交易法，訊後以200萬元交保並限制出境出海。圖／報系資料照

檢察官

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