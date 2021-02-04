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中山警包庇色情酒店弊案 檢調再追中一所1名管區警涉入

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市警中山分局中山一派出所。圖／聯合報系資料照
台北市警中山分局中山一派出所。圖／聯合報系資料照

台北市中山分局官警集體包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團業者呂振世按月行賄13萬元，今發動第8波偵查行動，指揮調查局北機站及中山分局，兵分2路搜索並約談呂、中山一派出所第9警勤區前管區張寧等2人到案，全案朝貪汙罪方向偵辦。

2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警780萬元。

去年10月28日，辦案人員查出中山一派出所前員警陳俊安、李功華，自2013年至2017年按月向轄區888卡拉OK、嘉麗寶酒店業者索賄上百萬元，接受喝花酒招待、包庇業者經營色情。

去年11月19日，檢察官林錦鴻發動第5波行動，約談嘉麗寶酒店股東游岳羲、會計莊靖華到案說明。兩人涉從2011年到2016年向管區員警行賄，請求包庇不被取締媒介色情交易。

辦案人員追查，發現員警吳翊銘（停職中）及陳彥安、員警涂維廉涉嫌從2011年3月間至2018年5月間，接受酒店業者按月6萬元且遇3節加3萬元行賄。業者以賄款換取包庇不被取締消防設施不合格、違法經營有女陪侍酒吧、媒介性交易等不法情事。

辦案人員查出，呂振世等多人涉嫌自2011年5月至2018年4月，按月向第9警勤區歷任管區張寧等多人行賄13萬元，且三節為16萬元，以換取獲包庇而不被取締違法經營有女陪侍酒吧業暨視聽歌唱業、甚或媒介性交易以營利等不法情事。

酒店 性交易 移民署 賣淫 警察

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