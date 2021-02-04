媽為賺取兒子的大學費用 投資買二手屋遭詐騙152萬元

廖姓婦人為賺取小孩的大學費用，欲購買二手屋出租增加收入，遭有巢氏房屋加盟店的許姓離職員工，利用廖婦想購買二手屋投資的心理，向廖婦詐取140萬購屋款，再以投資網路科技公司為由，詐騙12萬，共向廖婦詐騙152萬，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪將他起訴。

起訴書指出，廖婦因家中小孩上大學，想要將手中現金投資二手屋，以租金增加收入，2019年5月5日路過台中市中區光復路合作大樓，發現許男（48歲）張貼的有巢氏房屋加盟店的傳單，因而撥打傳單上的電話與許男聯繫。

許男明知自己於同年5月1日離職，利用廖婦想購買二手屋投資的心態，與廖婦相約於同月10日至光復路的合作大樓看房，因廖婦有意想購買，立即交付訂金5萬給許男。許不久又向廖婦表示，稱屋主預要將房屋賣給別人，要求廖婦多繳一些預備金，廖婦同月16日交付40萬給許。

同月下旬，許再向廖婦表示現金還是不夠，廖婦又依指示交付30萬。同月29日，許持印有有巢氏房屋加盟店法定代理人亢印章的不動產買賣意願書與廖婦，並簽約。不久，許向廖婦稱房屋現有人居住，不方便出售，將只留下10萬元斡旋金，其餘65萬可轉購中市東區精武路房子，總價只要300萬，但需多繳一些現金，廖婦又支付65萬元給許。