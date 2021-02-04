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13歲少女遭姨丈強制猥褻 哭訴：尿尿的地方被摸

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名姨丈2019年間，假藉按摩觸碰13歲外甥女，實際上卻是猥褻私密處，還強吻臉頰，事後向媽媽哭訴「尿尿的地方被摸」。士林地院認定姨丈對未滿14歲女子強制猥褻，判處3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，2019年的暑假，姨丈和外甥女單獨在家，姨丈假借「按摩」觸碰肩膀試探，進而撫摸胸部，外甥女發覺有異託辭要上廁所，躲進外婆房間，不料姨丈跟著進房，要求外甥女趴在床上，觸碰其背部、屁股及私密處等，外甥女反抗，仍遭掀起上衣、強吻臉頰。

姨丈辯稱，在客廳有幫忙按摩肩膀和背部，沒有其他接觸，也無尾隨進房，不知外甥女未滿14歲。全案測謊時，姨丈聲稱遭到警方大聲恐嚇「就是你做的怎麼說沒有」

外甥女證稱，在客廳聽到姨丈的手機傳出女生呻吟聲音，他放下手機後，雙手捏我肩膀說要幫忙按摩，遭碰到胸部上方一點點，感覺怪就跑去上廁所然後進外婆房間，後來姨丈進房，從脖子後方一路被摸到屁股，還遭摸私密處、掀衣服、搶吻臉頰。

外婆和媽媽證稱，當天孩子看起來很難過，天氣很熱卻拿被子蓋住身體，追問之下，孩子情緒不穩的哭訴「屁股、尿尿的地方、胸部都被摸」覺得噁心就把姨丈買的飲料倒掉。

合議庭認為，外甥女年僅13歲，第一時間無法辨識姨丈究竟是好心按摩，還是假藉按摩行猥褻之時，但躲進廁所、房間，用手阻擋、躲在床角等，已明確表達不願意身體碰觸，事後情緒低落哭泣，採信外婆、媽媽證詞，測謊部分並無恐嚇，認定姨丈強制猥褻。

合議庭審酌，姨丈可預見外甥女未滿14歲，竟未一己私慾罔顧倫常，依強制猥褻罪判刑3年4月。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

按摩 猥褻

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