拐國中少女逃家10天嘿咻5次 他不僅得坐牢還得負賠償
宜蘭麥姓、婁姓及黃姓女子，涉嫌誘騙國中少女小花（化名）逃離家庭，小花離家10天期間，與麥男等人投宿羅東、新北等旅館，期間麥男還與未成年小花發生關係；小花家人遍尋不著報警，所幸小花最後平安返家，刑事部分，麥男被依與未成年少女性交、和誘脫離家庭等罪，判兩年徒刑，婁男、黃女則被判刑6個月，3人還需負賠償責任，各賠小花父母5萬元。
23歲的麥男透過網路與小花認識，兩人相識沒多久就墜入愛河，婁男、黃女則為男女朋友，2018年3月28日，婁男、黃女等人透過通訊軟體，，以「綠茶」名義傳訊給小花，稱麥男出事，逼問小花愛不愛麥男，要不要與麥男住在一起。
就讀國中的小花擔心麥男狀況，與麥男等人約好時間後，於小花下課後搭乘計程車至校門口，驅車載著小花離去，從3月29日至4月7日期間，4人陸續投宿羅東、新北市等多家旅館；小花父母親在家等不到愛女回家，憂心小花出意外，心急報警，所幸在離家10天後，小花自行乘車返家，才讓父母放心。
小花與麥男等人逃家期間，兩人發生5次性行為，但警詢、審理期間，麥男辯稱以為小花「成年」，並非國中生，但小花偵查時，則反駁稱麥男、婁男都知道她就讀國二，臉書帳號還有顯示出生年月日。
案經宜蘭地方法院審理，承審法官認為，小花離家時年僅13歲，正是形塑人格重要時刻，性觀念不成熟，麥男卻為滿足一己私慾，與小花發生性關係，戕害小花身心健康發展，刑事部分依與未成年少女性交、和誘脫離家庭等罪，合併判麥男兩年徒刑，婁男、黃女則是依和誘脫離家庭等罪，被判刑6個月。
另，小花離家期間，父母親承受巨大身心煎熬，提出民事賠償，法院判麥男須賠償小花15萬元，小花父母各10萬元，另與婁男、黃女，連帶給付小花父母各5萬元。
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