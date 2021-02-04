隱瞞凶宅！高雄28年屋賣695萬 母女被判刑

高雄簡姓母女6年前將28年的中古屋以695萬元賣出，卻沒先告知屋內曾有房客燒炭輕生，買家得知後怒告；一審認定刻意隱瞞重要交易資訊，依詐欺取財罪判母3月徒刑、女兒2月，皆可易科罰金，另宣告女兒緩刑2年，母女上訴辯買家若知凶宅仍會買，因有持續收租，但高雄高分院駁回定讞。

買家李姓女子也提民事求償，該屋的市值應減少3成，加上屋內有漏水、壁癌瑕疵，買賣時有備註保固半年，求償364萬多元，高雄地院經鑑定，認為房屋發生該自殺事件後實際價值687萬7834，應返還7萬2166元，漏水修繕費用99萬5346，判簡姓母女共須賠106萬7512元，現仍二審審理中。

判決指出，登記簡姓女子名下的27、28年中古屋，租給多名房客，2012年11月16日陳姓房客在屋內燒炭，送醫急救後仍宣告不治。

2015年10月間，簡女跟母親委託房仲要出售，簡女讓不知情胞姊在「標的物現況說明書」內的欄位「是否知悉本標的物曾經發生凶殺、自殺或非自然身故等因素致死或求死行為並致死等情事（如跳樓死亡）」，勾選否；簡母跟房仲洽談過程也完全沒提燒炭的事，買方李姓女子於同年12月間簽立買賣契約，以695萬購入。

2016年2月房屋辦完所有權移轉登記，同年4月李姓女子從楊姓租賃管理員口中得知燒炭自殺的事，怒覺受騙，提告簡姓母女。

簡姓母女審理時承認犯行，一審認為，房客燒炭自殺送醫不治情事，足以影響承買意願、交易價格，考量認罪但沒和解，母親負責接洽涉案程度較重判3月、簡女判2月，另宣告簡女緩刑2年、付國庫3萬。

簡姓母女不服提上訴，簡女辯買家若知道是凶宅，還是會買，因為有租金收入；簡母也辯，不知道燒炭房客在醫院第5天後死亡，也要跟房仲說明，買家也因收租沒有財產損失。