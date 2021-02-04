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作家「黃河」質疑潛艦國造挨告 屬合理評論獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

海軍退役上校黃征輝，2018年間質疑台船「潛艦國造」顧問合約得標廠商，並公布前海軍郭璽的海軍顧問名片，遭郭璽、新華荷國際公司提告涉妨害名譽。台北地檢署調查後，認定黃是針對可受公評之事發表合理評論，且所述經查證，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

黃征輝筆名「黃河」，根據維基百科顯示，他是中華民國海軍軍官學校船舶機械學系1980年畢業，波士頓大學系統工程研究所軟體工程碩士。曾經擔任槍砲官、反潛官、兵器長、海軍總部參謀、成功級巡防艦「張騫」號艦長等職，以上校職位退役。

自製防禦潛艦（IDS）被稱為「潛艦國造」，為海軍於2016年編列預算啟動的計畫，預計由台灣國際造船公司負責建造8艘，用以汰換老邁的茄比級潛艦並擴充潛艦部隊。

檢方調查，2018年間，黃征輝在個人部落格公開質疑，台船「潛艦國造」顧問合約僅由一家設立在伊比利半島直布羅陀的小型代理商「Gavron Limited（GL）」得標。

黃征輝並公布海軍提供給郭璽的海軍顧問名片，並質疑海軍司令部竟然聘請郭璽擔任顧問，並聲稱海軍讓郭璽自由進出海軍司令部，讓不少將領困擾。

事後，郭璽及GL代理商新華荷公司控告黃涉妨害名譽罪。據了解，黃征輝庭訊時否認犯行，並舉證包括「軍武狂人夢」等軍武網站資料，表示他質疑的內容，都是網路可以查詢到的公開資料，他僅評論事實。

檢方認為，「潛艦國造」涉及國家重大公共利益，屬可受評論之事，且黃征輝的評論經合理查證，並非無憑無據，認定黃沒有誹謗的犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

海軍退役上校黃征輝，2018年間質疑台船「潛艦國造」顧問合約得標廠商，並公布前海軍郭璽的海軍顧問名片，遭郭璽、新華荷國際公司提告涉妨害名譽。台北地檢署今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。
海軍退役上校黃征輝，2018年間質疑台船「潛艦國造」顧問合約得標廠商，並公布前海軍郭璽的海軍顧問名片，遭郭璽、新華荷國際公司提告涉妨害名譽。台北地檢署今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。

海軍 潛艦 妨害名譽

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