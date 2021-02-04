坐擁多間公司 他2年出國15次、擁無限卡卻裝窮欠稅億元

48歲富商楊健男為福方集團楊家一員，擔任福方汽車公司實際負責人，更擔任多間家族企業的公司董事長、董事，生活窮盡奢華，卻自2004年起，連續3年欠稅，金額高達新台幣1億6千萬，法務部執行署新北分署2007年起陸續執行，只徵得57萬餘元，因此於上月29日聲請法院管收獲准，當日即將楊解送至台北看守所管收。

福方集團創辦人為楊健男父親楊崑山，早年以取得瑞典名牌斯堪尼亞（SCANIA）遊覽車、拖車頭國內代理權起家，隨後又取得斯堪尼亞在香港代理權，因此成立福方控股公司，在港掛牌上市（現為仁天科技），卻因控股公司股價大跌被追討巨額債款，楊崑山與楊健男再被檢方指控隱匿公司資產並掏空公司資金，丟失斯堪尼亞代理權；高等法院判決楊健男處有期徒刑2年，緩刑4年，經最高法院判決上訴駁回定讞。

行政執行官調查發現，福方汽車公司2005年底資產淨值近8億元，卻從2004年起，連續3年積欠營所稅、營業稅等，加上罰鍰、利息等總金額高達1億6千萬。楊健男為規避稅費，自2005年起開始脫手財產，先將公司名下34輛汽車過戶給親戚，又將多筆廠房、土地出售給親戚公司，脫產價值超過12億元，但只繳了57萬餘元欠稅。

法官開庭審理管收時，楊健男的委任律師到庭，當庭向法官表示楊現無工作，經濟生活靠其家人接濟，但執行官發現，楊雖哭窮，卻在2007年3月至2008年8月間出國前往多國旅遊高達15次，更持有號稱是富豪才能核發的VISA無限卡及MASTER世界卡，還在旅行社創下單筆刷卡消費36萬9千元的紀錄，並於2017年至2020年12月底，跑遍國內各大高爾夫球場，生活十分愜意。