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台聯爆韓國瑜曾坐過牢 黨主席劉一德合理查證獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣團結聯盟前年爆料，第15任總統候選人韓國瑜在年少時代曾因北聯幫一個案子，在台南大林路少年觀護所接受感化教育；韓認為名譽受損提告台聯黨主席劉一德涉違反總統副總統選罷法意圖使人不當選、刑法誹謗罪。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，不起訴劉。

2019年12月18日，劉一德在「瞞天過海、惡性不改」記者會說，根據韓國瑜過去「鐵窗好友」所提供線索，韓在少年時期曾進出過「台南少年觀護所」。韓國瑜在18歲到19歲時候被關過，還被關了一年多左右，韓卻將這段過去完全隱瞞起來，外界也都不知情。

劉表示，爆料不是從政府部門拿到資料，而是韓國瑜40多年前一起關在少年觀護所的鐵窗好友所揭露，這是百分之百確定的事，韓國瑜當年綽號就是「韓副」，不曉得是副幫主，還是什麼之類的。

韓辦發言人王淺秋隔日駁斥此事並委任葉慶元律師提告。檢方偵查時，劉一德堅詞否認犯行，辯稱2019年11月底他在台南聽朋友講，當時跟他關在一起的就是「韓副」。

劉表示，第一時間聽到他不敢馬上講出去，後來有做一些查證，包括翻閱黃光芹撰寫的「跟著月亮走」書中內容，韓坦承他是壞小孩等，還抽戀愛稅，這就是搶劫。

檢方傳喚林姓證人，證稱有一次在花市古董店聊天時，那是在韓要競選總統前，當天談到此事，他跟在場大家說，「聽兒時朋友說過民國64年他有在觀護所遇過韓，他鼻樑上有痣，肯定就是韓。」

檢方查出，由韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述的「跟著月亮走」第51、52頁，記載韓高中時期曾先後就讀恆毅中學、自由中學，因轉校不適應新環境而開始逃學，喜歡充老大，身旁總跟著四、五個小兄弟，除了打彈子、開舞會外，還抽菸、打架。

檢方向少觀所函詢韓是否曾在台南少觀所收容，該所函覆依法會將少年前案紀錄銷毀，除非符合少年事件處理法規定，才可提供；且現存少年個案資料顯示並無韓國瑜相關資料。因此，顯見劉無法向少觀所進行查證。

檢方認為，韓國時當時身為高雄市長，也是總統候選人，行為均會受到全民嚴格檢視。劉對於傳播內容既有經合理查證，確信其傳播屬實，沒有誹謗的實質惡意，與罪責構成要件不符，尚屬憲法言論自由保障範疇，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

台聯指第15任總統候選人韓國瑜在年少時代曾因北聯幫一個案子，在台南少年觀護所接受感化教育；韓認為名譽受損提告台聯黨主席劉一德涉違反總統副總統選罷法意圖使人不當選等罪。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴劉。圖／本報資料照。
台聯指第15任總統候選人韓國瑜在年少時代曾因北聯幫一個案子，在台南少年觀護所接受感化教育；韓認為名譽受損提告台聯黨主席劉一德涉違反總統副總統選罷法意圖使人不當選等罪。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴劉。圖／本報資料照。

韓國瑜 少年觀護所 跟著月亮走

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