1票2千或3千元！苗栗檢方查獲首宗農會賄選案

苗栗地檢署查獲農會選舉首宗賄選案，苗栗市農會會員代表候選人羅道宏涉嫌1票2000元或3000元買票，檢察官黃棋安昨天傳喚到案，諭令10萬元交保並限制住居，檢察長鄭鑫宏說，查察賄選無假期，檢警調單位全力以赴，以維乾淨選風。

苗栗市農會選舉兩派人馬競爭激烈，被視為一級戰區，苗栗地檢署掌握情資，指派黃棋安指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗警察分局組成專案小組蒐證，縝密分析情資後精準出擊，昨天傳喚羅道宏等10多人，對檢察官訊問後，羅道宏命具保10萬元及限制住居，其餘涉案會員均請回。