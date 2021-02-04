快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1票2千或3千元！苗栗檢方查獲首宗農會賄選案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署查獲農會選舉首宗賄選案，苗栗市農會會員代表候選人羅道宏涉嫌1票2000元或3000元買票，檢察官黃棋安昨天傳喚到案，諭令10萬元交保並限制住居，檢察長鄭鑫宏說，查察賄選無假期，檢警調單位全力以赴，以維乾淨選風。

苗栗市農會選舉兩派人馬競爭激烈，被視為一級戰區，苗栗地檢署掌握情資，指派黃棋安指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗警察分局組成專案小組蒐證，縝密分析情資後精準出擊，昨天傳喚羅道宏等10多人，對檢察官訊問後，羅道宏命具保10萬元及限制住居，其餘涉案會員均請回。

專案小組查出，羅道宏今年1月15日至2月初，以每票現金2000元或3000元代價，向7、8名會員買票，地檢署將繼續查辦以嚴防賄選情事，並呼籲如有其他受買票農會會員，主動至地檢署說明，並繳回犯罪所得。

苗栗地檢署查獲農會選舉首宗賄選案，苗栗市農會會員代表候選人羅道宏涉嫌1票2000元或3000元買票。記者范榮達／翻攝
苗栗地檢署查獲農會選舉首宗賄選案，苗栗市農會會員代表候選人羅道宏涉嫌1票2000元或3000元買票。記者范榮達／翻攝

賄選 情資

延伸閱讀

空有功夫無用武之地 長春總裁拜會縣府促在苗栗擴廠

解旱情 水資源回收中心及移動式淨水設備上線

苗栗「廟宇櫻花谷」粉炸！隱身山林的櫻花步道　夢幻美照必拍

1個月取締919件　苗栗頭屋鄉台13線測速新桿一躍「桿王」

相關新聞

不爽女兒哭鬧！他徒手搥死11個月大女嬰判關18年定讞

桃園市林姓男子去年心情不佳又不滿11個月大的女兒哭鬧，徒手捶擊女兒頭部、胸部致死，一、二審均依殺人罪判刑18年，最高法院...

隱瞞凶宅！高雄28年屋賣695萬 母女被判刑

高雄簡姓母女6年前將28年的中古屋以695萬元賣出，卻沒先告知屋內曾有房客燒炭輕生，買家得知後怒告；一審認定刻意隱瞞重要...

13歲少女遭姨丈強制猥褻 哭訴：尿尿的地方被摸

一名姨丈2019年間，假藉按摩觸碰13歲外甥女，實際上卻是猥褻私密處，還強吻臉頰，事後向媽媽哭訴「尿尿的地方被摸」。士林...

拐國中少女逃家10天嘿咻5次 他不僅得坐牢還得負賠償

宜蘭麥姓、婁姓及黃姓女子，涉嫌誘騙國中少女小花（化名）逃離家庭，小花離家10天期間，與麥男等人投宿羅東、新北等旅館，期間...

作家「黃河」質疑潛艦國造挨告 屬合理評論獲不起訴

海軍退役上校黃征輝，2018年間質疑台船「潛艦國造」顧問合約得標廠商，並公布前海軍郭璽的海軍顧問名片，遭郭璽、新華荷國際...

坐擁多間公司 他2年出國15次、擁無限卡卻裝窮欠稅億元

48歲富商楊健男為福方集團楊家一員，擔任福方汽車公司實際負責人，更擔任多間家族企業的公司董事長、董事，生活窮盡奢華，卻自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。