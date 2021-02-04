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1票2千或3千元！苗栗檢方查獲首宗農會賄選案
苗栗地檢署查獲農會選舉首宗賄選案，苗栗市農會會員代表候選人羅道宏涉嫌1票2000元或3000元買票，檢察官黃棋安昨天傳喚到案，諭令10萬元交保並限制住居，檢察長鄭鑫宏說，查察賄選無假期，檢警調單位全力以赴，以維乾淨選風。
苗栗市農會選舉兩派人馬競爭激烈，被視為一級戰區，苗栗地檢署掌握情資，指派黃棋安指揮調查局苗栗縣調查站、苗栗警察分局組成專案小組蒐證，縝密分析情資後精準出擊，昨天傳喚羅道宏等10多人，對檢察官訊問後，羅道宏命具保10萬元及限制住居，其餘涉案會員均請回。
專案小組查出，羅道宏今年1月15日至2月初，以每票現金2000元或3000元代價，向7、8名會員買票，地檢署將繼續查辦以嚴防賄選情事，並呼籲如有其他受買票農會會員，主動至地檢署說明，並繳回犯罪所得。
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