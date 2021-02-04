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不爽女兒哭鬧！他徒手搥死11個月大女嬰判關18年定讞
桃園市林姓男子去年心情不佳又不滿11個月大的女兒哭鬧，徒手捶擊女兒頭部、胸部致死，一、二審均依殺人罪判刑18年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，林姓男子（24歲）前年因家裡開銷與父親爭執，因女兒哭不停，突然情緒失控，出手捶擊女兒頭部及胸部，造成女兒頭、胸部多處外傷及臚內骨折、出血等重傷；在廚房泡完牛奶的林妻（20歲）發現女兒奄奄一息，緊急送醫仍宣告不治。
警方調查時，林妻一度說是女兒從床上滾下才撞到頭，但檢察官相驗時發現女嬰頭、胸有多處外傷，法醫還驗出女嬰顱內骨折、出血及心臟、肝臟挫裂等多重器官損傷、出血性休克死亡。檢察官懷疑另有內情，桃園市政府也向桃園地檢署控告林妻涉家暴殺人罪。
檢方調查，當時女嬰的姊姊在場，發現「爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子」，而林的岳母也曾向社會局通報女婿虐兒。林妻事後坦承在廚房泡牛奶後，發現女兒呼吸不對勁、臉色發青，但她否認毆女。
檢方指出，林坦承與父親因為家裡開銷問題吵架，心情不好又聽到小女兒哭鬧，才會情緒失控。桃園地院一審認為每個人的生命都是無價的，都該受到尊重與保護，林只因情緒不佳，就狠捶年僅11月大、毫無承受能力的女嬰，手段十分凶殘。因林的父親、岳母等家人求情，他的另2名稚子也被社會局安置，判他18年徒刑。
高院二審認為，原審未說明林是否為累犯而加重刑度，因此撤銷改判，仍認為林身為父親，卻徒手殺害無辜且毫無抵抗能力的女兒，手段殘忍，但考量他犯後有悔意，家屬也願意再給予一次改過自新的機會，因此仍判林18年徒刑。
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