巷口逆向以車擋車催債 3男女被控妨害自由判無罪

王姓男子夫妻及林姓男子因與周姓男子有債務糾紛，2年多前共乘轎車到台南市永康區催債，在龍昌街與中山北路附近巷口，發現周所有轎車行蹤，逆向阻擋並停放在車前，下車敲打車窗，才發現周的妻子及小孩在車內，要求她聯繫先生出面未果，雙方僵持30分鐘後由警方出面，王等人被控妨害自由，台南地院依錄音檔及員警供詞等認周妻自由未遭限制之虞，判3男女無罪。

王夫妻及林等3人均否認犯罪，王說，在路上看到周妻的車，上前敲車窗，問周在嗎？因為要索賠錢，請她找周來商討這件事看如何處理。

王妻表示，周有騙他們投資1000多萬元，2018年8月12日周答應他們要還款，也有周被起訴的公文，因為受害人找他們，所以他們就去找周，後來開他的車門後發現是周妻，就請周妻幫忙找先生。她說，他們並無圍堵周妻，周妻可以倒車或左轉離開，會待30分鐘這麼久是因為對方說已經報警，他們說好，等警察來處理，所以雙方才會待在那裡。

林指出，以為車子裡的人是周，他們就下車，有輕敲窗戶看是不是周，就問周妻能不能聯絡先生，因為之前周有欠他們投資的錢，答應要還，但避不見面，請周妻聯絡先生，看要約在警察局，還是公司。

到場處理員警在工作紀錄簿記載，見王等人所共乘轎車停放在中山北路某巷口，未檔住周妻去路。依現場狀況，倘周妻車子欲離開，無論自左側車道迴轉，或自左側車道越過王車駛離。

台南地院勘驗行車紀錄器的錄音檔，周妻表示：「可是他的下落我也不知道啊，因為他最近都沒有回來，我也在等他回來…。」，她當下表示要帶小孩去打針等，王等人旋即表示「要不然怎麼辦？我們陪你去」，毫無阻止她離去之意，反而是周妻回應「沒有關係，你們就跟在我的後面就好了」。