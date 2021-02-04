快訊

恫嚇學生受治療？新加坡教育部「她／他性別」風暴

黃捷說無黨派奧援 時力志工：真心換絕情「很想罵髒話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱買衣服卻猥褻網路直播女 辯「她只穿睡衣」加深創傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

江姓男子在網路觀看小蘋直播銷售商品，即表示要購買衣物，並要求試穿衣物，前往小蘋住處，強脫小蘋的內褲撫摸下體，被害人大力反抗，四肢多處受傷，經被害人提告，江辯稱對方只穿睡衣，二審合議庭以江否認犯行，反指小蘋行為不當，更加深被害人心理創傷，難認江有悔意，依強制猥褻罪將他判刑2年。可上訴。

判決書指出，江男於2019年8月24日凌晨，以網路連結臉書觀看女子小蘋直播銷售商品後，即透過通訊軟體向她表示欲購買衣物，並要求試穿衣服及面交付款，經小蘋應允，他於同日上午，前往小蘋住處試穿衣服。

江男見小蘋獨自在家，將她壓倒在床上，強行親吻她嘴唇、胸部及身體，並以其中一隻手強行撫摸她胸部，又強脫小蘋穿著在洋裝式睡衣內的短褲、內褲，以手撫摸她下體，且脫下自身褲子，對她露出其生殖器，被害人大力掙扎，致四肢多處瘀傷。被害人不堪受辱報警處理。

江男否認有何強制猥褻犯行，辯稱「我沒有強壓她在床上，我親她的時候，她有嚇到，但她沒有反抗，我碰她胸部她說不行後，我就拿東西離開了」。

江上訴理由狀辯稱「向被害人購買衣服，原定於國小交貨，被害人卻要求至其家中，我到達被害人家後，被害人只穿睡衣，我提醒被害人將陌生人引進家中是否太危險，被害人卻說沒關係，被告更換好衣服後，突然間被害人哭訴其因患有癲癇和憂鬱症都沒人愛，我在不知所措情狀下，安撫被害人，親吻其臉頰而已，並無對被害人強吻、親胸、撫摸下體」。

二審審酌，江男的犯罪動機、目的、手段及其犯後矢口否認犯行，反指被害人行為不當，更加深被害人心理創傷，犯後態度顯然不佳，難認其有悔意，予以判刑。

江姓男子在網路觀看小蘋直播銷售商品，即表示要購買衣物，並要求試穿衣物，前往小蘋住處，強脫小蘋的內褲撫摸下體，二審合議庭依強制猥褻罪將他判刑2年。圖／本報資料照
江姓男子在網路觀看小蘋直播銷售商品，即表示要購買衣物，並要求試穿衣物，前往小蘋住處，強脫小蘋的內褲撫摸下體，二審合議庭依強制猥褻罪將他判刑2年。圖／本報資料照

直播 猥褻

延伸閱讀

人妻回傳「攝護腺按摩嗎？」 人夫向小王求償判賠35萬

爛醉坐檯女被褪肩帶及褲 眼尖服務生撞見制止酒客

經紀人性侵旗下傳播妹 要點檯抵消她欠款判刑

女遭性騷打手機報警 陌生男稱「不怕警」趁機襲胸

相關新聞

稱買衣服卻猥褻網路直播女 辯「她只穿睡衣」加深創傷

江姓男子在網路觀看小蘋直播銷售商品，即表示要購買衣物，並要求試穿衣物，前往小蘋住處，強脫小蘋的內褲撫摸下體，被害人大力反...

遠航掏空案／張綱維籌到6千萬 仍難交保

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產卅六億元被羈押，法官去年裁定他可以八千萬元現金、再由辯護人劉煌基提出二千萬元人保具保停...

石木欽案外案延燒／將領涉買股案 監院要查對價

前公懲會委員長石木欽「案外案」持續延燒。「鏡周刊」昨天報導，石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁的筆記內容...

豬瘟裁罰案全台同步執法 17人不繳錢限制出境

非洲豬瘟藉由旅客攜帶肉類製品入境頗有疑慮，法務部行政執行署今天強力執法，針對相關行政裁罰案前往52處查封土地3筆、建物5...

違規帶豬肉製品入境罰20萬遲未繳 執行署查封車輛辦分期

嚴防非洲豬瘟入侵，根據動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處100萬元罰鍰...

「下車未熄火」沒扣分 7名教練被法辦喊疏失

高雄某間汽車駕訓班7名教練，擔任駕照的考驗員，卻被指控前年7月路考時，涉對考生「下車前未熄火」等扣分項目都沒登記，放水讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。