稱買衣服卻猥褻網路直播女 辯「她只穿睡衣」加深創傷

江姓男子在網路觀看小蘋直播銷售商品，即表示要購買衣物，並要求試穿衣物，前往小蘋住處，強脫小蘋的內褲撫摸下體，被害人大力反抗，四肢多處受傷，經被害人提告，江辯稱對方只穿睡衣，二審合議庭以江否認犯行，反指小蘋行為不當，更加深被害人心理創傷，難認江有悔意，依強制猥褻罪將他判刑2年。可上訴。

判決書指出，江男於2019年8月24日凌晨，以網路連結臉書觀看女子小蘋直播銷售商品後，即透過通訊軟體向她表示欲購買衣物，並要求試穿衣服及面交付款，經小蘋應允，他於同日上午，前往小蘋住處試穿衣服。

江男見小蘋獨自在家，將她壓倒在床上，強行親吻她嘴唇、胸部及身體，並以其中一隻手強行撫摸她胸部，又強脫小蘋穿著在洋裝式睡衣內的短褲、內褲，以手撫摸她下體，且脫下自身褲子，對她露出其生殖器，被害人大力掙扎，致四肢多處瘀傷。被害人不堪受辱報警處理。

江男否認有何強制猥褻犯行，辯稱「我沒有強壓她在床上，我親她的時候，她有嚇到，但她沒有反抗，我碰她胸部她說不行後，我就拿東西離開了」。

江上訴理由狀辯稱「向被害人購買衣服，原定於國小交貨，被害人卻要求至其家中，我到達被害人家後，被害人只穿睡衣，我提醒被害人將陌生人引進家中是否太危險，被害人卻說沒關係，被告更換好衣服後，突然間被害人哭訴其因患有癲癇和憂鬱症都沒人愛，我在不知所措情狀下，安撫被害人，親吻其臉頰而已，並無對被害人強吻、親胸、撫摸下體」。