豬瘟裁罰案全台同步執法 17人不繳錢限制出境

非洲豬瘟藉由旅客攜帶肉類製品入境頗有疑慮。示意圖／Ingimage 非洲豬瘟藉由旅客攜帶肉類製品入境頗有疑慮，法務部行政執行署今天強力執法，針對相關行政裁罰案前往52處查封土地3筆、建物5間、汽車3輛、機車4輛，並限制17人出境。

行政執行署長林慶宗前天邀集全國13名分署長召開會議，裁示今天起實施「強力執行非洲豬瘟罰鍰案件專案」。

行政執行署說，彰化縣鹿港鎮王姓男子2019年5月與妻子從廣州搭機返台，攜帶2盒當地名產「雞仔餅」入境，因不知混入豬肉被罰鍰20萬元，王一度拒繳、被移送執行，但在執行人員勸導下，1次繳清罰款。

台南市歸仁區范姓新住民，2019年間自越南攜帶豬肉製品火腿腸入境，未申請檢疫，遭裁處20萬元罰鍰，執行人員今天到范女住處扣得機車1台，同意范女分期繳納罰鍰，每月繳3000元。

此外，高雄市前金區吳姓民眾2020年1月自香港搭機入境時攜帶豬肉腸麵包，被裁罰20萬元，吳曾申請辦理分期，卻仍有罰鍰13萬元未繳；高雄分署今天查封吳名下位於中華三路的不動產，如吳仍未繳納，將擇期拍賣不動產。

桃園分署今天也到桃園市潘姓民眾家中查封他2020年份155c.c的重型機車，因潘平日需要機車作為交通工具，潘申請分期繳納罰鍰獲准，當場繳納第1期款項1萬元。

行政執行署說，民眾被依動物傳染病防治條例等相關規定裁處罰鍰案件，如逾期不繳清罰鍰，會被移送各執行分署執行，對於明顯有繳納能力卻又故意欠繳的義務人，將向法院聲請拘提、管收。