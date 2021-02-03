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違規帶豬肉製品入境罰20萬遲未繳 執行署查封車輛辦分期

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

嚴防非洲豬瘟入侵，根據動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處100萬元罰鍰，法務部行政執行署針對違規在先卻又不蓄意不繳者，展開強制執行，屏東縣有5案，均是被開罰20萬元，針對不繳納罰緩者，查封當事人貨車、機車後，當事人隨即辦分期繳納，也有對當事人查扣存款、限制出境。

法務部行政執行署屏東分署指出，落實執行非洲豬瘟裁罰案件執行，屏東縣共有5案，都是裁罰20萬元，今天偕同農委會動植物防疫檢疫局高雄分局人員，到屏東縣屏東市、東港鎮、車城鄉及獅子鄉等當事人住居所現場查訪執行。

屏東分署指出，其中一名欠繳19萬6千元罰緩，當場查封貨車、機車各一輛，當事人現場辦理分期繳納；有的是明知道有規定，但覺得就這樣丟棄很可惜，仍攜帶入關查出開罰20萬元，查扣其存款、限制出境。

屏東分署執行5例，有兩件是從越南帶一口粽，另外三件是從大陸攜帶含有豬肉製品入境遭裁罰。屏東分署指出，針對豬瘟裁罰案件優先強制執行，立即分案責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，展現公權力，落實豬瘟防疫政策決心。

屏東分署指出，其中一名欠繳19萬6千元罰緩，當場查封貨車、機車各一輛，當事人現場辦理分期繳納。圖／行政執行署屏東分署提供
屏東分署指出，其中一名欠繳19萬6千元罰緩，當場查封貨車、機車各一輛，當事人現場辦理分期繳納。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東縣 非洲豬瘟 法務部

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