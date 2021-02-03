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「下車未熄火」沒扣分 7名教練被法辦喊疏失

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄某間汽車駕訓班7名教練，擔任駕照的考驗員，卻被指控前年7月路考時，涉對考生「下車前未熄火」等扣分項目都沒登記，放水讓考生及格；高雄地檢署調查認為，扣分項目繁多，7人應為疏失導致，不是故意偽造文書，全案不起訴，行政違失部分，皆另處以暫時停止考驗的工作。

移送指出，高雄1間汽車駕訓班受交通部公路總局委託，辦理小型車駕駛人道路駕照考驗，由陳姓等6男、蔡姓女子共7名教練，來擔任考驗員；不料2019年7月12日舉行道路考試時，7人針對該扣分的項目，包括「下車前未熄火」、「上車前未察看四周」、「未依兩段式開門」等，都沒有登記在成績上。

公路總局發現後，認為此舉使原本應不及格的46名考生都考取駕照，向調查局舉發7名教練都涉公務員登載不實文書罪嫌。

陳姓教練應訊辯稱，「道路駕駛剛上路1年多，因為以前沒有行車前檢查及要求下車熄火，就延續之前習慣，有明確違規都會讓應考人知道，沒有故意放水或不扣分，是自己疏忽」，其他教練也都供稱是疏忽沒注意。

檢方勘驗當天考照的成績表，考驗科目共8大科、47個扣分項目，不少應考人也有在項目被扣分，認定恐因項目繁多，使應考員疏於注意，且駕訓班學員是抽籤來分配應考員，彼此應沒利害關係，所以查無故意登載不實的事證，偽造文書罪嫌不足。

至於7名應考員涉及行政違失，交通部處分暫停汽車駕駛考驗工作3月或6月。

高雄某間汽車駕訓班7名教練，前年擔任駕照的考驗員，涉針對扣分項目沒有登記，遭告發偽造文書，高雄地檢署認定是疏失，不起訴。本報資料照
高雄某間汽車駕訓班7名教練，前年擔任駕照的考驗員，涉針對扣分項目沒有登記，遭告發偽造文書，高雄地檢署認定是疏失，不起訴。本報資料照

駕照 駕訓班 路考

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