攜「豬肉腸麵包」入境挨罰 她慘遭查封200萬套房

高雄27歲吳姓女子去年1月從香港返台，帶了1包「豬肉腸麵包」未檢疫，入境時遭查獲，挨罰20萬元，她原本分期繳納，卻繳7萬後就不繳；行政執行署高雄分署今天出動查封吳女名下的前金區大樓內套房，租客嚇一跳提供吳女母親聯繫方式，吳母允諾會要女兒這幾天盡速繳清。

行政執行署高雄分署近期「迅雷執行行動」專案，針對違反非洲豬瘟、新冠肺炎事件裁罰案件遲未繳清者，祭出查封、限制出境等強力手段，今天第二波共執行12件，範圍涵蓋高雄11個行政區。

據了解，吳姓女子2020年1月29日從香港搭機入境時，攜帶1包豬肉腸麵包，由於是豬肉製品，但她入境卻沒申報檢疫，海關人員查獲後，移送防檢局依法裁處20萬元。

吳女當時表示會分期繳納，但她繳7萬之後就沒再繳，仍欠13萬元，經移送執行後，高雄分署查出，她的名下有登記一間位於高雄前金區中華三路大樓8樓的套房、約8.6坪大，市值約200萬元，平時出租給人，今日便前往查封。

不過到場時僅有房客在內，房客見狀有些緊張，透露平時接洽的房東是吳姓女子母親，也提供聯繫方式，高雄分署打電話並說明狀況，吳母表示「這幾天會叫她去繳清！」

高雄分署指出，今只是做查封的動作，若吳女遲遲不繳清罰鍰，才會進行下一步拍賣，因該間大樓套房沒有設定抵押，要拍出恐不難，屆時損失不小。