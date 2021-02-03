防過年酒駕 中部四縣市警今起區域聯防取締酒駕
因應農曆春節連假，台中市警局交通大隊從今天開始，協調南投、苗栗、彰化等縣市警執行區域聯防取締酒駕勤務，為期15天，重點取締酒後駕車及防制危險駕車，提醒民眾切勿在過年期間喝酒開車，保護生命安全。
台中市警局交通大隊表示，今天開始至17日為止，執行為期15天加強重要節日安全維護工作，遏止酒駕，針對易肇事及飲酒區域，在周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，高強度、高密度取締措施。
另外協調南投、苗粟、彰化等縣市警察局，擴大取締酒後駕車合併防制危險駕車專案勤務，實施「區域聯防」，同歩實施各項勤務，以有效防制民眾酒後駕車行為，降低酒駕肇事帶來的遺憾。
交大大隊長陳松寅說，騎車或駕車酒測超標，依駕駛汽、機車之不同，分別處3萬元至12萬元、1萬5千元至9萬元的罰鍰，酒駕拒測更加重至18萬元，採逐次增加，請民眾勿以身試法。
台中市警局指出，除宣導民眾聚餐飲酒後相互提醒，多搭乘大眾交通工具外，亦呼籲店家協助客人代叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則；防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。
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