帶130公克豬肉餡餅入境被罰20萬未繳 房產被貼上封條

台中市民呂姓男子2年前自越南搭機返國，攜帶豬肉餡餅（重130公克）被裁罰新台幣20萬，事後拒不繳納罰，法務部執行署台中分署執行官今天上午至太平區他的住處，查扣汽車1部、電視機1台及1組簡易型電梯，同時將呂所有透天厝張貼查封公告，並經溝通後，呂男自知無法逃避責任，願意先按月繳納5000元，並承諾儘速繳納全數金額。

行政院蘇院長指示，將非洲豬瘟阻絕於境外，法務部行政執行署台中分署今天主動出擊，將因貪圖一時口腹之慾，違反動物傳染病防治條例，企圖攜帶未檢疫肉品入境而受裁罰之案件，再次由資深行政執行官親自帶隊強力執行。

主任行政執行官鐘志盛表示，台中分署自2019年初起，受理非洲豬瘟裁罰案件中46件義務人為外國人，除因拒絕繳納罰鍰而遭境管單位拒絕入境之外國人32人，其餘有入境紀錄卻拒絕繳納罰鍰之外國人14人，該分署密集監控其入出境狀況，待其入境後，要求繳納，必要時並將以限制出境方式強制該外國人履行繳納責任。

此外，另8件義務人為本國人之案件，裁罰總金額為123萬元，執行迄今已徵起50萬1308元，其餘拒不繳納之本國人，該分署除限制1人出境外，並與行政農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局組成專案小組聯手出擊，於共同分析案件狀況後，今日密集進行現場執行3案，其中2案義務人不在。