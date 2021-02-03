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專收55至70歲個資 詐團LINE名「平安喜樂」騙12長輩

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

不法集團涉專挑55歲至70歲長輩，打電話開口就喊「叔叔」、「姑姑」裝熟，讓受害人誤信是親屬，再加入LINE好友，持續攀談後謊稱借錢周轉，而詐騙得手。高市刑大科偵隊追出至少12人受害，去年底起陸續拘捕21嫌犯到案，依詐欺罪嫌移送高雄地檢署，陳姓、林姓男嫌遭聲押獲准。

據了解，嫌犯要求受害人加入的LINE帳號，暱稱都取「平安喜樂」，警方研判因這名稱貼近「長輩圖」語氣，而165平台上別的報案，也有詐騙集團的LINE則取名「花開富貴」，懷疑是同一模式、近來流行的詐騙手法。

警方查出，主嫌桃園39歲陳姓男子透過管道收購上千筆個資，都已過濾鎖定為55歲至70歲，他找屏東36歲林姓男子來當「話務手」，林再找宋姓女子（26歲）協助，當長輩受騙匯款，再找其他車手提領。

警方發現，林、宋女打電話時，接通就喊「叔叔」、「姑姑」博取信任，當對方納悶詢問「你是XX嗎？」便會馬上應答「對阿」，然後誆稱剛換手機，要求加入LINE帳號「平安喜樂」好友，接著展開噓寒問暖，一段時間後，才謊稱經營法拍屋生意，周轉不靈須借款。

據指，一名銀行退休的60多歲男子，相信詐團成員是自己姪子，缺錢買法拍屋、之後會包紅包還款，陸續匯出30萬、40萬，共受騙70萬，是被害人中最大一筆。

去年1月一名受害的台中婦人報案後，高市刑大科偵隊26分隊從通聯紀錄展開追查，先到屏東拘捕林姓男子，陸續發現查獲陳姓男子、宋女等總計21人，扣得現金24萬元、做案手機、筆記本等證物，並追出12人受害，金額高達227萬元。

陳姓男子稱，先前去過中國大陸廈門地區，學會相關技巧，辯個資是淘寶網購得、朋友給的，林姓男子則透露待過詐騙機房，檢警認為兩人雖認詐欺，卻未完全吐實。

高市刑大到林姓男嫌（中）的屏東住處逮人。記者林伯驊／翻攝
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警方查扣詐團林姓男嫌的筆記本，寫有拆帳紀錄。記者林伯驊／攝影
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警方查扣上千筆個資，都是55歲至70歲長輩。記者林伯驊／翻攝
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詐騙集團要長輩加入暱稱「平安喜樂」的LINE帳號。記者林伯驊／翻攝
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警方查扣詐騙集團24萬現金、手機、提款卡等證物。記者林伯驊／攝影
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詐騙集團讓被害人相信是自己親屬，藉口經營法拍屋要借款，詐騙得手。記者林伯驊／翻攝
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詐騙集團 LINE 屏東

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