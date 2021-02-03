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神秘「王立強共諜案」4人再限制出境 案情2個月後明朗

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

捲入「王立強共諜案」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦及共犯蘇劍鋒、林旭，因檢調偵辦案件遲未結案，持續被限制出境。4名被告境管處分先後在本月期滿，檢察官日前向法院聲請延長限制出境、出海，台北地院今天裁准4人自本月起再度限制出境2月。

台北地院裁定說，向心、龔青自2011年2月13日起延長限制出境、出海2月；蘇劍鋒、林旭自2011年2月17日起延長限制出境、出海2月。

依新修正刑事訴訟法，偵查中限制出境、出海不得超過8月，檢察官可向法院聲請延長限制出境兩次，第一次為4個月，第二次為2個月；依法，向心夫婦等4人偵查中最多只能被境管14個月就恢復行動自由，換句話說，「王立強共諜案」如何發展？2個月後有機會明朗。

台北地院裁定書指出，向心、龔青、蘇劍鋒、林旭違反國安法犯罪嫌疑重大，4名被告所涉犯罪是最輕本刑5年以上的重罪，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，依比例原則斟酌之後，認為全部有限制出境、出海的必要。

2020年總統大選前發酵的「王立強共諜案」，始於2019年底由王向澳洲媒體爆料而見光，案件自始即充斥神秘感，真實性有待深入釐清。

王立強對澳洲媒體聲稱，曾介入台灣選舉，向心夫婦是他對台工作的「上線」，消息除引發兩岸政治口水，亦影響總統選情；大陸官方後來公開王受審畫面，王被形塑為詐欺犯，他到底是間諜？詐欺犯？或兼而有之？至今成謎。

據調查，2019年11月24日，向心夫婦欲從桃園機場出境返回香港，被調查局國安站在機場攔下帶回偵訊，依違反國安法移送台北地檢署查辦。檢察官訊後將2人改列被告，隨案情發展，並增列蘇劍鋒、林旭2人為共犯，對4人祭出境管處分迄今。

自稱是大陸間諜的王立強，到現在還查不出個所以然來。圖／取自60 Minutes Australia
自稱是大陸間諜的王立強，到現在還查不出個所以然來。圖／取自60 Minutes Australia

國安法 王立強

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