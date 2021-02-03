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從中國大陸寄豬腳筋來台被罰4萬未繳 執行署今查扣機車
嘉義劉姓男子前年從中國大陸寄送4批豬腳筋，因中國大陸非洲豬瘟流行，劉男行為涉違反動物傳染病防治條例，被裁罰4萬元、一直未繳交，法務部行政執行署嘉義分署，今天派員到劉男住處查扣1輛光陽機車，劉男雖表示有意分期繳款，但現無力償還，若未繳納罰鍰、愛車將被法拍清償。
主任行政執行官穆治平今天表示，政府全力將非洲豬瘟阻於境外，確保防疫無缺口，日前並指示全國各分署，針對非洲豬瘟即違反動物傳染病防治條例案件專案執行，今天全國13分署同歩強力執行。嘉義分署清查受理的5件裁罰案件，除了通知義務人繳納外，也到裁罰人家中扣押財產。
穆治平指出，去年受理5件非洲豬瘟案件，各裁罰金額4萬至20萬元不等，共計71萬元，被裁罰人都是從中國大陸攜帶或輸入動物產品，包括豬腳筋、豬肉乾、豬肉包、含豬肉鬆的蛋黃酥等內餡，或原料含豬肉的產品，經調查義務人所有財產扣押存款後，目前已清償26萬8222元。
他說，有3件義務人申請分期繳納獲淮，每月按時繳納3千元至1萬元；也查封了1件義務人土地及劉姓義務人1部機車，另對於1件無財產且常有出國紀錄之義務人限制出境。
行政執行署嘉義分署提醒，非洲豬瘟疫情在國際間持續有國家淪陷，亞洲僅台灣、日本尚無疫情，為確保養豬產業永續發展，把可能的疫情風險降到最低，再次提醒民眾勿鬆懈下來，提醒海外親友入境莫帶豬肉產品，也不要郵寄豬肉產品包裹，以免受罰。
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