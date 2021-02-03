行政執行署非洲豬瘟罰鍰專案強力執法　1人限制出境

法務部行政執行署台北分署啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對違法從非洲疫區攜帶豬肉類及相關產品入境遭裁罰案件強力執法。台北分署今天指出，專案目前限制1人出境，今天有執行官主動派員輔導被罰個案辦理分期付款。

台北分署目前受理非洲豬瘟類裁罰案12件，多數被罰者為外籍人士，未入境即遣返，對於國內有住居所的被裁罰人，台北分署今天主動出擊，派5組人員分頭執法。

台北分署說，有1名被裁罰者符合限制出境要件，已函請境管單位處理；有1名受罰者從事社區清潔工作，是單親媽媽，被罰鍰20萬元，由於單親媽媽租屋獨力撫養女兒，沒有能力一次繳清，執行官協助她辦理分期繳納，在現場完成手續。