行政執行署非洲豬瘟罰鍰專案強力執法 1人限制出境
法務部行政執行署台北分署啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對違法從非洲疫區攜帶豬肉類及相關產品入境遭裁罰案件強力執法。台北分署今天指出，專案目前限制1人出境，今天有執行官主動派員輔導被罰個案辦理分期付款。
台北分署目前受理非洲豬瘟類裁罰案12件，多數被罰者為外籍人士，未入境即遣返，對於國內有住居所的被裁罰人，台北分署今天主動出擊，派5組人員分頭執法。
台北分署說，有1名被裁罰者符合限制出境要件，已函請境管單位處理；有1名受罰者從事社區清潔工作，是單親媽媽，被罰鍰20萬元，由於單親媽媽租屋獨力撫養女兒，沒有能力一次繳清，執行官協助她辦理分期繳納，在現場完成手續。
台北分署說，近期如有海外親友來台，應提醒他們不要攜帶豬肉製品、不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，因違反規定遭裁罰而被移送執行者，另應儘速繳納。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言