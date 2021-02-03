4名檢察官職務評定不良好 劉承武不怨：繼續行善積陰德

橋頭地檢署檢察官靳隆坤、台北地檢署檢察官劉承武、新北地檢署檢察官吳宗光3人被所屬機關職務監督議處，新北地檢署檢察官顏汝羽被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，法務部檢察官人事審議委員會覆審通過4人職務評定「未達良好」，部長蔡清祥近日核定。

檢審會受理全國地檢署職務評定初審，全國共約20名檢察官被討論，除靳隆坤4人之外，另有2名檢察官2020年一整年請假近百日，薪俸照領，有委員認為，雖生病請假是人之常情，但個別檢察官未盡義務，業務由同僚分攤，有失公義，將再討論他們是否「未達良好」。

已確定職務評定為「未達良好」的檢察官，相關違反的工作倫理規範是靳隆坤蒞庭時翻閱報紙、吳宗光上班卻蹺班去按摩，劉承武擔任社區管委會主委開會失態咆哮，顏汝羽不正訊問被告且上網罵律師白目，4人違失情節嚴重。

依檢察官職務評定辦法，評定為「良好」者有獎金可領，被評定「未達良好」則無；檢察官職務評定獎金為1到2個月，沒有被評定為「良好」者還影響仕途升遷。

劉承武今天表示不怨。他說，擔任管委會主委被建商派來的蔡姓女業務經理設局、陷害，「背後有黑道」，蔡女假意參加住戶管理委員會談社區資源分配，拒絕被直播入鏡，他為維護蔡女權益，於是被錄下失態咆哮的畫面。

劉說，開會當天有人開直播，蔡女主張不想入鏡，他身為法律人，站在一旁有義務阻止掌鏡的人拍攝蔡女，「我又沒有行使檢察官職權」，不阻止違法行為持續才是真失職。