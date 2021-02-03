快訊

開學日延後至2月22日 指考延後至7月3日至5日

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4名檢察官職務評定不良好 劉承武不怨：繼續行善積陰德

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

橋頭地檢署檢察官靳隆坤、台北地檢署檢察官劉承武、新北地檢署檢察官吳宗光3人被所屬機關職務監督議處，新北地檢署檢察官顏汝羽被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，法務部檢察官人事審議委員會覆審通過4人職務評定「未達良好」，部長蔡清祥近日核定。

檢審會受理全國地檢署職務評定初審，全國共約20名檢察官被討論，除靳隆坤4人之外，另有2名檢察官2020年一整年請假近百日，薪俸照領，有委員認為，雖生病請假是人之常情，但個別檢察官未盡義務，業務由同僚分攤，有失公義，將再討論他們是否「未達良好」。

已確定職務評定為「未達良好」的檢察官，相關違反的工作倫理規範是靳隆坤蒞庭時翻閱報紙、吳宗光上班卻蹺班去按摩，劉承武擔任社區管委會主委開會失態咆哮，顏汝羽不正訊問被告且上網罵律師白目，4人違失情節嚴重。

依檢察官職務評定辦法，評定為「良好」者有獎金可領，被評定「未達良好」則無；檢察官職務評定獎金為1到2個月，沒有被評定為「良好」者還影響仕途升遷。

劉承武今天表示不怨。他說，擔任管委會主委被建商派來的蔡姓女業務經理設局、陷害，「背後有黑道」，蔡女假意參加住戶管理委員會談社區資源分配，拒絕被直播入鏡，他為維護蔡女權益，於是被錄下失態咆哮的畫面。

劉說，開會當天有人開直播，蔡女主張不想入鏡，他身為法律人，站在一旁有義務阻止掌鏡的人拍攝蔡女，「我又沒有行使檢察官職權」，不阻止違法行為持續才是真失職。

劉承武說，檢審會建議對他「警告」處分，職務評定為「未達良好」他都沒意見；劉說，他制止現場侵權行為，合法且合憲，但態度不宜，被評定「未達良好」也不會再聲請救濟，不過，本於幹檢察官的精神與信念，仍會繼續行善，累積陰德。

檢察官劉承武（左）。圖／本報資料照片
檢察官劉承武（左）。圖／本報資料照片

檢察官 直播 新北

延伸閱讀

防疫規格拉高 走春拜廟熱度恐減

高雄驚傳私刑逼吃屎 手機直播

高雄男子被限制行動逼吃大便 過程還用手機直播警逮3人

地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

相關新聞

涉掏空36億／張綱維籌6000萬想交保遭駁回裁定續押　法官：不足以確保不逃亡

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元被羈押，法官去年裁定他可以8000萬元現金、再由辯護人劉煌基提出2000萬元人...

一銀42年前將蒙冤襄理免職得賠1348萬 高院：不能避責

「如果政府不還我清白，我怎麼向子女交代？」42年前捲入第一銀行押匯案的襄理柯芳澤重身教，房間牆壁上寫著「在家盡孝，為國盡...

行政執行署非洲豬瘟罰鍰專案強力執法　1人限制出境

法務部行政執行署台北分署啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對違法從非洲疫區攜帶豬肉類及相關產品入境遭裁罰案件強力執法。...

4名檢察官職務評定不良好 劉承武不怨：繼續行善積陰德

橋頭地檢署檢察官靳隆坤、台北地檢署檢察官劉承武、新北地檢署檢察官吳宗光3人被所屬機關職務監督議處，新北地檢署檢察官顏汝羽...

在臉書說他涉干預疫苗採購決策 吳秉叡將10名對網友提告

立委吳秉叡不滿有網友在臉書社團，指吳干涉指揮中心對疫苗採購的決策，還可抽3億美元回扣等不實訊息，今天下午將赴台北地檢署，...

鼎泰豐明信侵害著作財產權 判賠2萬確定

寶來文創不滿鼎泰豐未經同意，以「鼎仔」、「飛鳥」圖樣製作明信片。智慧財產法院認定，鼎泰豐與顏姓員工過失侵害寶來文創著作財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。