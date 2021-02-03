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在臉書說他涉干預疫苗採購決策 吳秉叡將10名對網友提告
立委吳秉叡不滿有網友在臉書社團，指吳干涉指揮中心對疫苗採購的決策，還可抽3億美元回扣等不實訊息，今天下午將赴台北地檢署，對10名網友提告加重誹謗。
吳秉叡辦公室指出，約有10名網友涉在未經查證的情況下，分別於PTT八卦版、中天主播王又正臉書社團，以及Dcard等網路平台上，散佈及惡意指涉吳秉叡曾陪同特定業者拜會疾管署、干涉指揮中心對疫苗採購的決策、可抽3億美元回扣等不實訊息。
聲明指出，網友相關的指涉絕非事實，已嚴重謗毀聲譽，更以虛假、錯誤的訊息，影響防疫並造成社會恐慌與不安，經中央流行疫情指揮中心聲明澄清並無此事後，仍有多名網友持續於網路上惡意散佈虛假消息、梗圖，以及對他與防疫團隊進行謾罵，為杜絕假訊息妨礙防疫工作，因而提出告訴。
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