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高雄夢時代旁 機車右轉擦撞輕軌 騎士倒地輕傷

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄輕軌今上午又傳擦撞！67歲艾姓男子騎機車沿高雄前鎮區成功二路往南，到時代大道路口時要右轉，正巧右側與他平行的輕軌列車正經過，不慎擦撞輕軌車頭，他當場摔車倒地；警消獲報到場發現艾姓男子腰部受傷，送往阮綜合醫院治療，整起事故於9點13分排除。

警方查出，艾姓騎士、輕軌的30歲梁姓駕駛都沒有酒駕，初步研判機車恐沒有依規定禮讓直行的輕軌，不過機車要右轉的道路尚未開放，屬封閉路段，將深入釐清是否走錯路誤闖，以及雙方相關肇責。

據了解，事發地就在高雄夢時代百貨旁邊，艾姓男子騎機車跟輕軌擦撞後，人車倒地，他也一度躺地上，幸好沒有造成外傷，但他腰部相當不適；輕軌車頭、機車車身則留下擦撞痕跡。

前鎮警分局指出，機車未禮讓大眾捷運系統的部分，將依道路交通管理處罰條例第45條1項17款開單舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，並須負賠償責任。

高雄輕軌車頭與機車擦撞，留下痕跡。記者林伯驊／翻攝
高雄輕軌車頭與機車擦撞，留下痕跡。記者林伯驊／翻攝
高雄輕軌今上午在高雄前鎮區成功二路、時代大道路口發生事故。記者林伯驊／翻攝
高雄輕軌今上午在高雄前鎮區成功二路、時代大道路口發生事故。記者林伯驊／翻攝
67歲艾姓男子今上午騎機車沿高雄前鎮區成功二路往南，到時代大道路口時要右轉，跟輕軌發生擦撞。記者林伯驊／翻攝
67歲艾姓男子今上午騎機車沿高雄前鎮區成功二路往南，到時代大道路口時要右轉，跟輕軌發生擦撞。記者林伯驊／翻攝

高雄輕軌 事故

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