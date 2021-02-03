鼎泰豐明信侵害著作財產權 判賠2萬確定

鼎泰豐示意圖。報系資料照

寶來文創不滿鼎泰豐未經同意，以「鼎仔」、「飛鳥」圖樣製作明信片。智慧財產法院認定，鼎泰豐與顏姓員工過失侵害寶來文創著作財產權，判賠2萬元，案經最高法院駁回上訴確定。

寶來文創開發股份有限公司提起訴訟主張，與鼎泰豐小吃店股份有限公司訂有商品開發互惠合作契約，由顏姓女員工負責商品設計，創作「鼎仔」、「飛鳥」等圖樣。

寶來文創指出，顏姓女員工於民國100年5月間離職，半年後到鼎泰豐任職；鼎泰豐在顏女102年9月離職後，未經同意即以顏女留在電腦內的「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，製成鼎泰豐紀念明信片販售，請求鼎泰豐、楊姓負責人與顏姓女子賠償。

智慧財產法院一審判寶來文創敗訴，案經上訴，二審由智財法院組成合議庭審理，認為「鼎仔」是將醬油碟、薑絲、醬油以擬人化方式繪製成的卡通圖樣，並有「遇熱臉紅」、「美味四溢」等不同表情，與「飛鳥」圖樣同樣具有原創性，是著作權法保護的美術著作。

二審指出，顏女自寶來文創離職後，即應注意不得使用為前雇主設計的作品，鼎泰豐也應提醒顏女不可使用在寶來文創期間的作品，認定鼎泰豐、顏女過失侵害寶來文創的著作財產權，判決鼎泰豐、楊姓負責人與顏姓女子連帶賠償新台幣2萬元。