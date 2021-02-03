快訊

開學日延後至2月22日 指考延後至7月3日至5日

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎泰豐明信侵害著作財產權 判賠2萬確定

中央社 / 台北3日電

鼎泰豐示意圖。報系資料照
鼎泰豐示意圖。報系資料照

寶來文創不滿鼎泰豐未經同意，以「鼎仔」、「飛鳥」圖樣製作明信片。智慧財產法院認定，鼎泰豐與顏姓員工過失侵害寶來文創著作財產權，判賠2萬元，案經最高法院駁回上訴確定。

寶來文創開發股份有限公司提起訴訟主張，與鼎泰豐小吃店股份有限公司訂有商品開發互惠合作契約，由顏姓女員工負責商品設計，創作「鼎仔」、「飛鳥」等圖樣。

寶來文創指出，顏姓女員工於民國100年5月間離職，半年後到鼎泰豐任職；鼎泰豐在顏女102年9月離職後，未經同意即以顏女留在電腦內的「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，製成鼎泰豐紀念明信片販售，請求鼎泰豐、楊姓負責人與顏姓女子賠償。

智慧財產法院一審判寶來文創敗訴，案經上訴，二審由智財法院組成合議庭審理，認為「鼎仔」是將醬油碟、薑絲、醬油以擬人化方式繪製成的卡通圖樣，並有「遇熱臉紅」、「美味四溢」等不同表情，與「飛鳥」圖樣同樣具有原創性，是著作權法保護的美術著作。

二審指出，顏女自寶來文創離職後，即應注意不得使用為前雇主設計的作品，鼎泰豐也應提醒顏女不可使用在寶來文創期間的作品，認定鼎泰豐、顏女過失侵害寶來文創的著作財產權，判決鼎泰豐、楊姓負責人與顏姓女子連帶賠償新台幣2萬元。

文創 離職

延伸閱讀

人妻回傳「攝護腺按摩嗎？」 人夫向小王求償判賠35萬

鼎泰豐45%股權傳不少買家有興趣 開價至少40億元

傳鼎泰豐股權將異動 台聚：對相關細節不清楚

鼎泰豐第2大股東 台聚要賣股

相關新聞

涉掏空36億／張綱維籌6000萬想交保遭駁回裁定續押　法官：不足以確保不逃亡

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元被羈押，法官去年裁定他可以8000萬元現金、再由辯護人劉煌基提出2000萬元人...

一銀42年前將蒙冤襄理免職得賠1348萬 高院：不能避責

「如果政府不還我清白，我怎麼向子女交代？」42年前捲入第一銀行押匯案的襄理柯芳澤重身教，房間牆壁上寫著「在家盡孝，為國盡...

行政執行署非洲豬瘟罰鍰專案強力執法　1人限制出境

法務部行政執行署台北分署啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對違法從非洲疫區攜帶豬肉類及相關產品入境遭裁罰案件強力執法。...

4名檢察官職務評定不良好 劉承武不怨：繼續行善積陰德

橋頭地檢署檢察官靳隆坤、台北地檢署檢察官劉承武、新北地檢署檢察官吳宗光3人被所屬機關職務監督議處，新北地檢署檢察官顏汝羽...

在臉書說他涉干預疫苗採購決策 吳秉叡將10名對網友提告

立委吳秉叡不滿有網友在臉書社團，指吳干涉指揮中心對疫苗採購的決策，還可抽3億美元回扣等不實訊息，今天下午將赴台北地檢署，...

鼎泰豐明信侵害著作財產權 判賠2萬確定

寶來文創不滿鼎泰豐未經同意，以「鼎仔」、「飛鳥」圖樣製作明信片。智慧財產法院認定，鼎泰豐與顏姓員工過失侵害寶來文創著作財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。