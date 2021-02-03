5歲幼女花博公園駕電動車撞人 母未盡監督遭起訴
彭姓母親去年7月間帶幼女到圓山花博公園租親子電動車，幼女在爭艷廣場撞到路人致傷。女傷者認為彭女放任幼女害她當場倒地受傷而提告，台北地檢署調查後，認為彭女沒盡監督安全義務，又沒採取隨時有效停止車輛進行方式，任由幼女操作，日前依過失傷害罪將她起訴。
檢方調查，去年7月5日下午5點多，彭姓女子帶年僅5歲的幼女去北市中山區花博公園，向園區內「baby嘟嘟房」楊姓店長租用親子共乘電動汽車，之後由女兒操作玩樂。
電動車行經園區內爭艷館廣場，當時人潮眾多，女兒未注意前方路況，未能及時煞車，電動車左前車頭碰撞一名彭姓女子，致當場倒地，造成左腳扭傷、左側性及部分膝部扭傷、左側髋部、腰椎挫傷併神經根壓迫等傷勢。
彭姓傷者認為，彭女放任幼女撞傷人，而「baby嘟嘟房」楊姓店長疏未限制電動車移動至人潮眾多區域，讓彭女任由幼女行駛在下潮眾多的爭艷館廣場，憤而控告彭女、楊等2人涉過失傷害罪嫌。
檢方指出，彭女身為母親，具有保護、教養兒童，防免其因不當行為侵害他人權利之義務。她偕幼女操作電動車時，本應注意未成年人狀況，如非成人親自駕駛則應全程在旁監督，並隨時採取必要措施，停止電動車行進，避免碰撞物體或他人。
檢方認為，依當時情形並無不能注意之情事，彭女見人潮眾多，竟未能專注監督電動車路線安全，並採取能隨時有效停車的方式，任由幼女操作電動車行進，致路人遭撞傷，涉有過失，依法起訴。
楊姓男店長堅詞否認涉有任何犯行，辯稱出租前都會口頭告知客人操作注意事項，再讓客人簽署安全注意事項，對於造成意外也須自行負責。據他所知，並無主管機關單位規範電動車行使範圍，事故後請場地租賃公司詢問管理單位，事發地也應為可使用範圍。
檢方查出，楊男與彭姓母親約定，電動車禁止行駛在騎樓、爭艷館、玻璃櫥窗附近等地，且出租人僅負承租車輛使用狀態良好之責，後續行車安全與使用注意責任皆由承租人負責。行駛過程中一律需要大人家長陪同在旁。
檢方認定，雙方約定大人應陪同兒童駕車，或是緊隨在側，避免可能發生的危險，而彭女卻未能妥為遵守，致本案事故，足見楊男告知客人規則，對方是否完全遵守基於主觀意志及客觀條件，不能因他的不作為與受傷有因果關係，罪嫌不足，給予不起訴處分。
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