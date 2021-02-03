聽新聞
test
0:00 / 0:00
自越南攜帶豬肉製品入境欠繳罰鍰 台南女機車被查封
國際非洲豬瘟疫情嚴峻，43歲范姓女子前年間從越南攜帶豬肉製品，由高雄國際機場入境未申請檢疫被查獲，被農委會動植物防疫檢疫局高雄分局依動物傳染病防治條例相關規定裁處20萬元罰鍰，迄今僅繳納6000元，尚欠19萬4000元罰鍰，行政執行署台南分署強制執行，昨天赴歸仁處扣得機車1台，交付范女保管，她則同意按月繳納3000元償還。
台南分署指出，農曆春節將至，春節期間正值國際郵包量高峰期，雖因新冠疫情嚴峻，旅客攜帶違規肉製品數量減少，但自國際郵包查獲違規肉製品數量，並未明顯下降。
台南分署表示，為提醒全民防疫，不要上網購買境外違規動物檢疫物寄送回國，返鄉探親也不要攜帶違規動物檢疫物，台南分署自本周起針對違反動物傳染病防治條例裁罰案件強力執行。昨天上午至范女歸仁區住處扣得機車1台，交付她保管外，同意由按月繳納3000元償還。
台南分署呼籲，農曆春節即將來臨，切勿上網購買境外違規動物檢疫物或將違規動物檢疫物攜帶入境，以將非洲豬瘟及口蹄疫等疫病阻絕於境外，共同守護全民健康及防疫成果。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言