聽新聞
test
0:00 / 0:00
人妻回傳「攝護腺按摩嗎？」 人夫向小王求償判賠35萬
陳男發現妻子小蘋（化名）婚外情，外遇對象蔡男以LINE向小蘋傳送「北鼻」、「晚上幫我按摩」，她回傳「攝護腺按摩嗎」，2人發生3次性關係，陳男請求損害賠償，台中地院以蔡侵害陳的配偶權，判決蔡賠償新台幣35萬元。可上訴。
陳男主張，指出他與小蘋於2013年9月20日結婚登記，婚姻關係現仍存續中。蔡男與小蘋於2018年5月間，因工作認識，並分別於同年10月，在小蘋租屋處發生1次性關係。
2018年10月間至2019年6月15日間，蔡以以LINE向小蘋傳送「北鼻」、「晚上幫我按摩」等語，小蘋則回傳「攝護腺按摩嗎」、「要收取按摩費哦」，2 人即於同日晚間，在小蘋租屋處內，發生性行為1次。2019年間，又在小蘋租屋處嘿咻。
2019年3月間，小蘋因心繫女兒，向蔡提出分手，蔡則提出若她於同年6 月16日至19日間，陪同他至小琉球出遊，他即同意分手。但蔡因分手一事心有不甘，竟於同年6月15日，以LINE傳送成人影片、他與小蘋間有關2 人發生性行為的LINE內容及所拍攝與她出遊、接吻，以及小蘋背部裸露照片，至陳手機，以示2人曾發生性行為。
經陳男質問小蘋後，請求損害賠償，蔡男否認侵權行為，法官不採信，審酌陳與小蘋結婚，婚後育有1 名子女，蔡明知小蘋為有配偶之人，仍與她開展不正當交往關係並曾為3次性行為，已達破壞陳男婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，判決蔡賠償陳35萬元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言