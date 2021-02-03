人妻回傳「攝護腺按摩嗎？」 人夫向小王求償判賠35萬

陳男發現妻子小蘋（化名）婚外情，外遇對象蔡男以LINE向小蘋傳送「北鼻」、「晚上幫我按摩」，她回傳「攝護腺按摩嗎」，2人發生3次性關係，陳男請求損害賠償，台中地院以蔡侵害陳的配偶權，判決蔡賠償新台幣35萬元。可上訴。

陳男主張，指出他與小蘋於2013年9月20日結婚登記，婚姻關係現仍存續中。蔡男與小蘋於2018年5月間，因工作認識，並分別於同年10月，在小蘋租屋處發生1次性關係。

2018年10月間至2019年6月15日間，蔡以以LINE向小蘋傳送「北鼻」、「晚上幫我按摩」等語，小蘋則回傳「攝護腺按摩嗎」、「要收取按摩費哦」，2 人即於同日晚間，在小蘋租屋處內，發生性行為1次。2019年間，又在小蘋租屋處嘿咻。

2019年3月間，小蘋因心繫女兒，向蔡提出分手，蔡則提出若她於同年6 月16日至19日間，陪同他至小琉球出遊，他即同意分手。但蔡因分手一事心有不甘，竟於同年6月15日，以LINE傳送成人影片、他與小蘋間有關2 人發生性行為的LINE內容及所拍攝與她出遊、接吻，以及小蘋背部裸露照片，至陳手機，以示2人曾發生性行為。