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11刀刺死結褵26年妻 桃園狠夫竟辯：我真的是不小心的

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子懷疑結褵26年妻子外遇，三番五次騷擾還騎機車衝撞，因撞見她和陌生男子視訊，猛刺11刀害慘死，檢方依家暴殺人罪嫌起訴，痛斥他泯滅人性求處無期徒刑；法院今開庭，黃辯稱2人互砍、自己情緒不穩定，不斷強調「我真的是不小心的」，連辯護人都聽不下去，稱他在說鬼話。

桃園地檢起訴指出，黃男（51歲）8月26日見張姓妻子和1名陌生男子視訊，因醋勁大發暴怒，隨手拿了把水果刀朝老婆猛砍，張阻擋受傷跌坐一旁椅子，黃再刺向她左腋下、左側脖子，還不停追趕在後，繼續攻擊妻子，造成老婆全身中11刀，肺部、脾腎都遭刺穿，當場失血過多慘死。

檢方訊時，黃企圖導向感情糾紛才義憤殺人，辯稱「我很愛老婆」、「對方一直跟他要錢給外遇對象」，但小孩證稱父親胡言亂語，也供稱他常無端懷疑媽媽外遇，多次辱罵動粗。檢方認為，黃毫不念舊情、殺意堅決，手段殘忍泯滅人性，依家暴殺人罪嫌起訴，向法院求處無期徒刑。

桃園地院今開準備程序庭，黃男坦承懷疑妻子外遇和她爭執、有騎機車追撞，還曾打電話騷擾對方在印尼的父母，但就行凶當天的動機、有無故意等，黃辯稱事情不是這樣，自己和老婆彼此都有受傷，還不斷重複說「我砍她、她砍我」、「她一刀、我一刀」。

法官為釐清黃是否坦承故意殺人，但黃說詞前後矛盾，先是承認有殺害妻子，但表示是「不小心殺她的」、「不是故意的」，還說只是要嚇嚇她而已，但對於指控妻子也有砍他，對方刀子從何而來卻始終交代不清。

法官最後問黃有無要補充，他遲疑了下再強調「我真的是不小心的」、「我情緒不穩定」，「我自己也不知道是不是神經病」，就連一旁的辯護人都忍不住稱他是在說鬼話、會下地獄。

黃男持水果刀猛刺妻子11刀害慘死，今出庭辯稱自己「真的是不小心的」。圖／報系資料照
黃男持水果刀猛刺妻子11刀害慘死，今出庭辯稱自己「真的是不小心的」。圖／報系資料照

殺人 外遇 家暴

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