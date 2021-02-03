不知「雞仔餅」含豬肉！入境未申報開罰20萬 他：感覺被陷害

「雞仔餅」竟然含有豬肉！非洲豬瘟爆發以來，從大陸帶進台灣的肉製品都必須申報，但彰化縣鹿港鎮王姓鎮民在2019年從大陸回台，在機場免稅店買了2盒當地「雞仔餅」提上飛機。在過海關時，他不知道「雞仔餅」含有豬肉，必須申報，被海關人員攔下，罰了20萬元，他抱怨海關人員沒有提醒，讓他有被陷害感覺，不過，後來還是如數繳款。

法務部行政執行署彰化分署表示，由於執行署最近要求各分署加強執行違反豬瘟的裁罰案件，彰化分署在整理所有案件後，發現所有義務人都是因為不知道所帶的物品屬於必須申報的檢疫物，在入海關時，沒有主動申報而被罰；至於被裁罰的對象，則以不瞭解臺灣法令的外籍人士及外配居多。

彰化分署舉出鹿港鎮王姓鎮民被罰的例子，來提醒民眾注意申報的重要性。彰化分署指出，從事保險的王姓鎮民在2019年5月間到中國大陸訪友，在5月22日與妻子從廣州搭機返台，他在大陸廣州機場出海關後，為了送禮，就在機場的免稅商店購買了2盒當地的名產「雞仔餅」提上飛機，由於不知道「雞仔餅」裡面有混入豬肉，所以回台時，並沒有走機場的紅色通道辦理申報程序。

王姓鎮民訴說當時經過，表示當時他是把2盒雞仔餅禮盒提在手上出關，而海關人員也在他出關當下，看著他提著2盒雞仔餅出關，並沒有提醒或攔阻他須報驗，當他與妻子出關走幾公尺遠，海關人員卻立即追上來，要求他將手上提的雞仔餅禮盒送檢，然後就被當場開出裁處書，他因此被罰了20萬元，並由海關移送彰化分署執行。