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涉掏空36億／張綱維籌6000萬想交保遭駁回裁定續押 法官：不足以確保不逃亡
遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元被羈押，法官去年裁定他可以8000萬元現金、再由辯護人劉煌基提出2000萬元人保具保停押；台北地院去年12月開庭，張綱維聲稱已籌到6000萬元保證金，盼法院讓他交保，台北地院合議庭今天評議駁回，張繼續羈押。
上次的調查庭中，張綱維表示已經籌措到6000萬元現金的保證金，與法院先前裁定的8000萬元相去並不遠，此外，他將在本月10日處理遠東航空公司相關動產，加上母親罹重病，病況嚴重，需要他親自照顧，以此聲請具保停押。
不過，合議庭評議認為，張綱維經檢方起訴的犯罪所得高達30多億元，而且，合議庭先前已經裁示要8000萬元保證金，才足夠替代羈押擔保張沒有逃亡之虞，張聲稱已籌款6000萬元，不足以確保他不會逃亡。
合議庭認為，遠東航空公司剩餘的飛機或航材等處分，應可以委任他人代為處理，並無張綱維出面處理的必要，且他已沒有禁見處分；至於張綱維表示母親重病一事，法官則認為他的母親雖然罹患重病，但與兒子有無羈押的原因及必要性，也沒有絕對關聯性。
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