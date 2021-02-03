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稱女「亂說話」 6嫌毆打凌虐拿香燙舌頭 還剃眉、髮關廁所
台中市民黃姓男子等6人，不滿友人許女在外亂說話，前年在神明廳拿香燙許女舌頭，毆打許女成傷，還剃掉許女頭髮、眉毛，再以黑色墨水在她臉部書寫「我是王八蛋」等文字，並以鐵線綁許女手腳推入廁所，台中地院今天依強制、妨害自由等罪將黃男判刑5月、陳男6月，涂女、陳女各判拘役70日，羅男、林女各判拘役80日。
判決書指出，黃男（26歲）、陳男（25歲）、涂女（25歲）、陳女（20歲）、羅男（31歲）、林女（24歲）與許女為朋友，其中羅男與林女曾為情侶，黃男則為陳男及許女的乾哥。黃等人因不滿許女在外亂說話，欲教訓許女。
2019年8月4日下午，黃等人聚集在陳男台中市住處，由陳男在住處神明廳拿香燙許女舌頭，羅、陳、黃復分持鐵棍、電線毆打許女頭部及四肢，並持電線勒住許女脖子，以及拿椅子砸許女，陳女持鐵棍及徒手毆打許女，林女、涂女則徒手毆打許女，致許女受有頭皮挫傷、雙側臉部挫傷、頸部擦挫傷、前胸壁挫傷、右側腹壁挫傷、背部等多處挫傷。
黃男等6 人將許女拉到廚房，陳男、黃男、林女剃掉許女的頭髮、眉毛，黃等人再以黑色墨水在許女臉部、頭部、頸部、手臂亂畫，並書寫「我是王八蛋」、「幹」、「豬」等文字，再由羅、黃、陳男用電線、鐵線將許女雙手、雙腳綁起來，推入廁所，並將廁所的門 反鎖，共同剝奪許女的行動自由。
後來，被害人許女趁黃等6 人外出，從廁所逃出，並於同日晚間撥打119求救，經救災救護指揮中心通知警方到場處理。合議庭念及黃等6人犯後終能坦承犯行，知所悔悟；且斟 酌涂女、陳女、羅男業與被害人許女達成和解，賠償被害人所受損害，並均已履行完畢，予以輕判。
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