汽車銷售店長向女員工求愛被拒 假藉送巧克力強制猥褻

已婚汽車銷售公司店長阿雄（化名），追求女員工小玉（化名）被拒，去年強行環抱她，又假藉送她巧克力，並趁辦公室內無人在場之際，強行親吻她的嘴唇，經小玉抗拒掙扎後，他仍不罷手，將手伸入衣物內觸摸她的胸部，台中地院依強制罪將他判處拘役30日；另依強制猥褻罪將他判刑8月。可上訴。

被害人小玉證稱「我到職大約2 週左右他就開始會摸我的手、親我的耳朵、臉頰等處、從背後抱我或抓我胸部」。

阿雄坦承擔任小玉的上司，且對她有好感，並對她展開追求等事實，但否認犯行，辯稱「我與她是互相喜歡的關係，並沒有以強抱方式妨害她移動自由；雖然有從她身後抱告訴人，但我是不小心摸到她胸部，我發現時也嚇一跳，然後就馬上放開了，並沒有將手伸入她上衣內」。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，阿雄是汽車銷售公司店長，小玉曾於該公司負責網路管理、招攬客戶等事務。他自小玉於2019 年5月21日至該公司任職後不久，即不顧自己已婚的身分，對小玉展開追求。阿雄於2019年6月至7月初某日，見小玉獨自在辦公桌前工作，趁她背對他時，以雙手強行環抱小玉身體，經她反抗後才鬆手。

小玉經阿雄調至其他分店數月後，阿雄又再度將她調回公司。於2020年2月13日上午，他再度向她訴說其愛意，不顧他已婚身分，假藉職務之便贈送她巧克力，並趁辦公室內無人在場之際，徒手強行將她的臉部轉向他，並強行親吻她嘴唇，經小玉抗拒掙扎後仍不罷手，於她低頭擦拭其遭甲男弄髒眼鏡時，將手伸入她衣物內觸摸她胸部。