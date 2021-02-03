一銀42年前將蒙冤襄理免職得賠1348萬 高院：不能避責

「如果政府不還我清白，我怎麼向子女交代？」42年前捲入第一銀行押匯案的襄理柯芳澤重身教，房間牆壁上寫著「在家盡孝，為國盡忠」毛筆字。柯涉案遭押925天，台灣高等法院更十二審改判他無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。柯當年被記兩大過免職，他提請求給付薪資訴訟，向一銀求償1348萬元；柯先前已獲賠400萬，高等法院2日再判一銀給付880萬元給81歲高齡的柯。

1979年一銀發現被「台運」等公司詐騙巨額押匯金，當時有15人被起訴，曾獲一銀嘉獎的優秀員工柯芳澤遭波及，一銀以「對於作業過程與銷帳方式均違反總行規定，擅自逾越權責，並未依規定簽註准駁，使本弊案擴大，情節重大」為由，將柯記大過兩次免職。後來圖利罪修正，柯才逆轉無罪，官司歷經28年，創司法紀錄。

柯芳澤因遭押而聲請國賠，獲賠462萬5千元。此外，柯也在無罪確定後，訴請確認和一銀間的僱傭關係存在、請求一銀給付1979年2月28日至1995年10月28日的薪資。高院認為免職處分違法無效，曾判一銀賠柯292萬元本息確定。

柯在2017年間就前案判決駁回他請求的部分聲請再審，高院改認定雙方僱傭關係終了時間至2000年10月28日止。一銀在審理中才提出「初級專員十職等人員一至十五級歷年平均薪資表」，柯發現應領取的薪資總額應是1348萬餘元，在扣除前案、再審訴訟所判的400萬元外，主張還應該給他差額。

高院審理後認為柯芳澤的主張有理，而一銀雖為時效抗辯，但因薪資調整表由一銀持有，且在本件訴訟時才拿出來，這種證據提出的難度「非勞工所能負擔」。柯在前案訴訟時多次聲請一銀提出薪資調整表，法院也命一銀提出，但一銀都未照辦；高院認為若讓這種行為成時效抗辯拒絕賠償的理由，顯然是鼓勵雇主延宕提出、規避責任，違反誠信、公平正義，屬權利濫用。