有錢婦人摸走中鋼股東紀念傘 堅不認罪竟為這理由

高雄從事海鮮生意的62歲羅姓婦人，前年8月撐著壞掉雨傘，到行政院南部聯合服務中心辦事，離開時涉拿走別人的中鋼股東會紀念品雨傘；羅婦被查獲後堅稱「是我的傘」，檢察官痛批不認罪，求處3月徒刑，她審理時終於改口承認，高雄地院依竊盜罪判拘役50天，宣告緩刑2年，可上訴。

判決指出，羅姓婦人在法院開庭時鬆口，因為想歸化日本，擔心有犯罪紀錄就無法歸化、不能過去照顧子女，先前才不敢認罪，「現在因為家人不在場，才敢講出真心話」。

檢方調查，羅姓婦人2019年8月19日下午1點20分，到行政院南部聯合服務中心辦理她日籍丈夫的居留證，當時正下著雨，她撐著變形、無法撐開的淺藍底圓點雨傘，還用右手頂住傘杆的最上方撐住，並把雨傘放門口再進去；要離去時，羅婦卻從傘架上拿走中鋼公司股東會紀念品、1把青綠色小熊圖樣雨傘。

傘的失主報案後，警方循線查獲羅姓婦人，但她矢口不認竊盜，辯稱「我進去時就拿1把雨傘，出來時也拿1把雨傘」，不記得雨傘的花樣，甚至自己也有同款的傘。

檢察官依監視器畫面，發現除了羅婦原本的雨傘已無法推到最上方全部撐開，兩把傘的顏色明顯不同、圖樣也完全沒任何相似之處，且羅婦進去時把傘放地上，出來時從傘架拿走傘，加上她當下還凝視小熊傘，左翻右翻後才拿取，可見認為有價值才拿走，根本不可能誤拿。

羅婦在檢方偵查庭應訊，更帶著另把綠色雨傘，堅稱「平常就是拿這支」，檢方發現跟小熊傘仍有極大差異，認定她依舊在卸責，痛批她經濟狀況「甚佳」，並非無資力購物，卻用各種方式飾詞圖卸，態度不佳毫無悔意，更沒歸還雨傘及賠償損失，建請法院判3月徒刑。