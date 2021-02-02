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金門男揪友唱KTV酒駕遇警 同車2友人也被開罰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近是尾牙旺季，要小心「醉」不上道！金門1名謝姓男子昨晚與友人到知名的KTV聚會歡唱，期間大夥們還飲酒助興，今天清晨他開車載友人回家，因行車不穩忽快忽慢，被警方攔查，經施測呼氣酒精濃度達0.31mg/l，警方依刑法公共危險罪將謝男移送偵辦，同車2友人也被各處新台幣600元以上的罰款，直呼「伍告衰」！

金城分局今天表示，金城派出所警員林主宜及陳岳甫昨天晚間執行轄區夜間巡邏勤務，見一自小客車行車不穩忽快忽慢，恐影響其他用路人安全，經主動上前攔查，發現年輕的謝姓駕駛身上散發濃濃的酒味，酒測結果達0.31mg/l。

警方表示，這名年輕駕駛對酒駕坦承不諱，說只喝一點點；也具體交代，他是晚間與數友人相約至KTV聚會，大家飲酒助興，但歡唱結束後未遵循「開車不喝酒，喝酒不開車」的原則，得知將面臨高額罰鍰，大呼「伍告衰」！ 同車的2乘客，也因未善盡規勸之責，被開單，面臨處新台幣600元以上3000元以下罰鍰。

金城分局表示，現值寒假期間，且隨著年節的腳步近了，民眾參加聚會的機會增加，如果有喝酒，同行朋友間務必要相互提醒切勿酒駕，否則依據道路交通管理處罰條例規定，除汽車駕駛酒駕者處3萬元以上12萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金城分局今天清晨攔查到一名謝姓男子酒駕，經施測呼氣酒精濃度達0.31mg/l，警方依刑法公共危險罪將謝男移送偵辦，同車2友人也被「連坐」，各處新台幣600元以上的罰款。圖／警方提供
金城分局今天清晨攔查到一名謝姓男子酒駕，經施測呼氣酒精濃度達0.31mg/l，警方依刑法公共危險罪將謝男移送偵辦，同車2友人也被「連坐」，各處新台幣600元以上的罰款。圖／警方提供

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