春節前買氣佳 行政執行署今進帳1.1億

法務部行政執行署今天舉辦「全國123聯合拍賣」，春節前買氣旺，總拍定金高達1.13億元，因應新冠肺炎疫情，各分署拍賣會場嚴守規範，維護民眾健康。

全國除彰化分署停止拍賣動產外，其餘分署都有辦理動產現場拍賣。

不動產部分，新北分署、新竹分署、台南分署、屏東分署採通訊投標外，其他9分署則採通訊投標兼現場投標。

行政執行署說，今天不動產拍定金額總計1億851萬5608元，最高額的是新北分署以通訊投標拍賣新北市三重區中正南路店面，拍定金額3598萬8000元，其次，台中分署拍賣出台中市西屯區福星段土地及建物，金額是1875萬元。

台北分署拍賣台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場最後席次的停車位，以1750萬元拍定，另有花蓮分署拍賣台東知本13間溫泉套房，拍定金額632萬820元。