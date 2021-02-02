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中廣申請動支月收租55萬作物業代管費 黨產會否准挨告

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產。中廣向黨產會申請動支每月55萬元不動產收租，作為物業代管費遭否准，提告救濟。台北高等行政法院今首度開庭，黨產會認為款項屬「收益」不符合黨產條例許可辦法相關規定，而中廣認為符合，雙方激烈攻防。

黨產會的原處分除認定中廣為附隨組織，還包括命其名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有、追徵中廣已移轉或出售的29筆土地、共計77億多元價額。

據了解，中廣將總部所在地「中廣松江大樓」出租，每月要跟承租方收取4％管理費，因此每個月會有55萬元租金進帳。此外，中廣向黨產會申請動支作為修繕、專人管理薪資等費用，已獲得許可。

中廣也申請每月55萬元作為物業代管費，但黨產會認為每月55萬元是「收益」否准許可。中廣不服提起課予義務訴訟，請法院命黨產會准許申請，主張符合「黨產條例第九條第一項正當理由及許可要件辦法」第2條1款及3條5、6款規定。

中廣委任律師蘇意淨表示，中廣名下財產分「廣播部門」及「非廣播部門」，僅「非廣播部門」被推定不當取得財產，這部分因為與華夏、光華公司合約而產生「借名登記」法律關係。「非廣播部門」之後可能會收歸國有，希望讓它更有價值。

黨產會委任律師魏潮宗辯稱，這些款項不是實際支出費用，單純是「收益」。中廣也可以另外申請許可修繕及管理費用。受命法官洪遠亮詢問，本件有無先決問題？中廣有無被認定為國民黨附隨組織？有無必要停止訴訟？

魏潮宗表示，黨產會有認定中廣是附隨組織，但後續還有兩件相同類型的案件，為使這類法律爭議釐清，希望鈞院可以繼續審理，協助兩造及早釐清法律爭議。法官認為，中廣被認定為附隨組織一事看起來爭議很大，尤其是有無相當對價部分，全案候核辦。

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產。中廣向黨產會申請動支每月55萬元不動產收租，作為物業代管費遭否准，提告救濟。台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／本報資料照
黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產。中廣向黨產會申請動支每月55萬元不動產收租，作為物業代管費遭否准，提告救濟。台北高等行政法院今上午首度開庭。圖／本報資料照

黨產會 中廣

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