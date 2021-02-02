國民黨「轉帳撥用」取得房地以美金公債抵 法院將辯論

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今上午開庭，全案審理已久，準備程序終結，將進行言詞辯論。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。法院今針對「債務人異議之訴」開庭，兩造律師先核對金額多寡。

經受命法官蘇嫊娟闡明後，張少騰同意撤銷訴之聲明第2項「確認債權不存在」，保留第1項。受命法官將原告聲明修正為：「執行事件之行政執行程序應予撤銷」。

張少騰聲請專家學者擔任鑑定人，並請求法院調查美金債券存在及其價值。黨產會委任律師魏潮宗說，兩岸人民關係條例第63條第3項1款規定，「國家統一前，民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。不予處理。」沒調查必要。

魏潮宗表示，美金債券不只有國民黨持有，如果國民黨可以行使債權，那其他人也可以，不符兩岸條例且對國家財庫造成重大影響。釋字第475號解釋文指出，若由政府克立刻清償，勢必造成台灣地區人民稅負之沈重負擔，顯違公平原則。