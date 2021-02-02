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國民黨「轉帳撥用」取得房地以美金公債抵 法院將辯論

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今上午開庭，全案審理已久，準備程序終結，將進行言詞辯論。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服拒繳，對黨產會提起撤銷訴訟、債務人異議之訴，並主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務。法院今針對「債務人異議之訴」開庭，兩造律師先核對金額多寡。

經受命法官蘇嫊娟闡明後，張少騰同意撤銷訴之聲明第2項「確認債權不存在」，保留第1項。受命法官將原告聲明修正為：「執行事件之行政執行程序應予撤銷」。

張少騰聲請專家學者擔任鑑定人，並請求法院調查美金債券存在及其價值。黨產會委任律師魏潮宗說，兩岸人民關係條例第63條第3項1款規定，「國家統一前，民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。不予處理。」沒調查必要。

魏潮宗表示，美金債券不只有國民黨持有，如果國民黨可以行使債權，那其他人也可以，不符兩岸條例且對國家財庫造成重大影響。釋字第475號解釋文指出，若由政府克立刻清償，勢必造成台灣地區人民稅負之沈重負擔，顯違公平原則。

法官請國民黨找出就美金債券提起的民事訴訟相關確定判決提供合議庭參考。庭末，法官說：「本件也很久了」諭知準備程序終結，改訂2月25日上午10點30分進行言詞辯論。

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今準備程序終結，將進行言詞辯論。圖／本報資料照
國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提債務人異議之訴，欲以美金公債抵銷債務，台北高等行政法院今準備程序終結，將進行言詞辯論。圖／本報資料照

黨產會 國民黨 債務

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