不繳稅就拍賣！執行署新北分署拍賣會 驚見祖墳地

法務部行政執行署新北分署今天舉行123聯合拍賣會，拿出多筆項目進行拍賣，其中位於林口的5筆祖墳地尤其吸引民眾，4筆最後以新台幣7百萬元拍定，連同動產在內，新北分署今天總拍定金額高達4千多萬元，新北分署便提醒民眾，切勿因小失大，為了逃避規稅，淪為被拍賣財產的下場。

新北分署今天上午10時開始進行拍賣，動產部分拍定標的包含陽信銀行、板信銀行、南天有線電視股份有限公司等股票；不動產部分，蘆洲區3個機械車位以平均不到新台幣60萬元的金額成交，讓拍得民眾直呼划算，另外還有三重、鶯歌等地之土地、黃金區店面等，均以低於市價價格拍定。

其中最引人注目的，莫過於林口地區5筆祖墳用地，新北分署指出，該5筆祖墳用地因原主積欠遺產稅一直未繳清，在新北分署執行追討下扣押，並於今天進行拍賣。其中4筆祖墳地最後以新台幣700萬元拍定，新北分署說，拍賣所得價額已足夠繳納原主遲遲未繳的遺產稅。