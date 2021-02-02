影／數位身分證計畫未廢止 民團：內政部資安防護觀念老舊

內政部換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴，台北高等行政法院今天再度開庭，台權會表示，民間重點問題在於內政部如何因應行政院及立法院的疑慮，處理換發計畫與去年底公告的辦法？接下來，內政部能否具體提出資安措施資料，透過訴訟將證據攤開供大眾檢驗。

原告開放文化基金會專員Rosa指出，內政部律師所稱的資安防護觀念老舊。內政部律師認為，內政部不能拿出詳細的資料，只能提出概略性的資安防護資料，是為了避免駭客侵入。

Rosa直指資安並非單向度，而是涵蓋軟硬體、卡面防偽等多種面向，公開規格、開放原始碼，才是公開透明的做法。發展數位政府，觀念卻原地踏步，Rosa對台灣的隱私保障感到憂慮。台灣身分制度是否能藉此機會，受到內政部通盤審視，獲得更好的保障？

台灣人權促進會專員周冠汝補充，民間一直在討論自然人憑證與身分證分流，以及對身分證字號的使用限制。台灣是否能守住保留無晶片身分證的權利，以及落實自主查詢機關交換個人資料的紀錄，人民都在看。