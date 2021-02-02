快訊

部桃轉院病患肺炎死亡 指揮中心說話了

部桃轉院病患「肺炎死亡」 家屬悲：靈位不敢在家放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／數位身分證計畫未廢止 民團：內政部資安防護觀念老舊

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

內政部換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴，台北高等行政法院今天再度開庭，台權會表示，民間重點問題在於內政部如何因應行政院及立法院的疑慮，處理換發計畫與去年底公告的辦法？接下來，內政部能否具體提出資安措施資料，透過訴訟將證據攤開供大眾檢驗。

原告開放文化基金會專員Rosa指出，內政部律師所稱的資安防護觀念老舊。內政部律師認為，內政部不能拿出詳細的資料，只能提出概略性的資安防護資料，是為了避免駭客侵入。

Rosa直指資安並非單向度，而是涵蓋軟硬體、卡面防偽等多種面向，公開規格、開放原始碼，才是公開透明的做法。發展數位政府，觀念卻原地踏步，Rosa對台灣的隱私保障感到憂慮。台灣身分制度是否能藉此機會，受到內政部通盤審視，獲得更好的保障？

台灣人權促進會專員周冠汝補充，民間一直在討論自然人憑證與身分證分流，以及對身分證字號的使用限制。台灣是否能守住保留無晶片身分證的權利，以及落實自主查詢機關交換個人資料的紀錄，人民都在看。

所謂社會溝通，建立於政府資訊公開的前題，期待政府資訊公開能被落實，避免單向布達。一路以來，可以得知強制儲存生物特徵的晶片身分證並不是人民要的。最後呼籲，此刻能做的事情，可廢除過時的計畫與辦法，歸零思考。

原告開放文化基金會專員Rosa指出，內政部律師所稱的資安防護觀念老舊。記者賴佩璇／攝影
原告開放文化基金會專員Rosa指出，內政部律師所稱的資安防護觀念老舊。記者賴佩璇／攝影

內政部 身分證 資安

延伸閱讀

修法提高包租代管房東誘因 內政部已報政院審查

全國性社會團體公益貢獻獎 3月底截止報名

過年瘋爬山 內政部提醒有高山症狀千萬別勉強

憂光電廠毀生態 籲設彰化級國家濕地

相關新聞

影／數位身分證計畫未廢止 民團：內政部資安防護觀念老舊

內政部換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴，台...

雲林離岸風電詐領補償疑案 檢警傳21名漁民9人交保

達德能源公司去年在雲林海域風電工程，引發漁船包圍工程船事件，雲林地檢署昨天展開搜索，帶回21名漁民，針對是否詐領漁網賠償...

21歲特戰兵結夥強盜計程車 反遭老學長KO

21歲陸軍航特部林姓士兵去年10月與20歲黃姓男子涉強盜計程車，不料61歲男司機也是特種兵退役，一腳踹開黃，更拿螺絲起子...

數位晶片身分證雖宣告暫緩 台權會認為有必要提告到底

內政部將換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴。...

媽欠3千多萬還不了跳崖詐保 兒考上公務員：不知有保險

婦人葉治萍4年前墜落台七線邊坡死亡，原以為是自拍意外，檢警追查發現她積欠數千萬債務、被診斷出乳房有腫瘤，為讓還在念大學的...

一人分飾3角色 騙少男裸照及自慰影片被判重刑

魏男在臉書佯以假名「吳鈺萱」與少男阿雄（化名）交往，以網路下載的女性裸照謊稱是自己的照片，與少男交換裸照，少男察覺有異感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。