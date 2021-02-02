雲林離岸風電詐領補償疑案 檢警傳21名漁民9人交保

達德能源公司去年在雲林海域風電工程，引發漁船包圍工程船事件，雲林地檢署昨天展開搜索，帶回21名漁民，針對是否詐領漁網賠償和誤工費進行調查，檢方表示，絞網賠償有未出海而領取者，事證較明確，但誤工費尚待釐情，21人偵訊後，12人請回，9人被依1萬到10萬不等交保。

達德能源公司去年7月動工在雲林海域進行風電工程，漁民認為他們作業漁場受侵犯，作業時漁網也被絞損，影響捕漁生計，後來更引發漁船包圍工程船及碰船事件，漁民更加不滿發動幾次海面與陸上抗爭，經濟部能源局出面調解。

雙方就絞網費和誤工費達成協議，但附帶條件若有偽造的相關法律責任自負，由於傳出有詐領補償費之事，去年8月達德公司就詐欺和強制部分提訴，雲林地檢署檢察官黃立夫指揮刑事局展開調查，昨天帶回21名漁民偵訊，並就漁船進出港資料進行比對，釐清是否詐領。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，在絞網部分，因有漁船進出港記錄可比對，事證較明確，至於誤工費，尚須進一步釐清。

檢方偵查後，12人請回，其餘9人被以1萬到10萬元，據了解，賠償申請絞網費有36人，其中33人追加申請誤工費，絞網賠償約數萬元到數十萬元，檢方表示，後續仍有少數人員，將再傳喚。

達德公司表示，賠償總金額，因和漁民簽了保密協定，不便透露，當時是因地方盛傳部分漁民並未出海也要求賠償，漁會也要求該公司要處理，否則等於變相給予特定漁民補償金，形成不公與困擾。

達德也希望能釐清絞網的實際，保護漁民和工作船雙方作業權益，後續因中央協調，故以相信漁民所請為基礎進行賠償。達德公司立場只是要避免有人趁隙得利而沒有保護到真正權益人。