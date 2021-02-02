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雲林離岸風電詐領補償疑案 檢警傳21名漁民9人交保
達德能源公司去年在雲林海域風電工程，引發漁船包圍工程船事件，雲林地檢署昨天展開搜索，帶回21名漁民，針對是否詐領漁網賠償和誤工費進行調查，檢方表示，絞網賠償有未出海而領取者，事證較明確，但誤工費尚待釐情，21人偵訊後，12人請回，9人被依1萬到10萬不等交保。
達德能源公司去年7月動工在雲林海域進行風電工程，漁民認為他們作業漁場受侵犯，作業時漁網也被絞損，影響捕漁生計，後來更引發漁船包圍工程船及碰船事件，漁民更加不滿發動幾次海面與陸上抗爭，經濟部能源局出面調解。
雙方就絞網費和誤工費達成協議，但附帶條件若有偽造的相關法律責任自負，由於傳出有詐領補償費之事，去年8月達德公司就詐欺和強制部分提訴，雲林地檢署檢察官黃立夫指揮刑事局展開調查，昨天帶回21名漁民偵訊，並就漁船進出港資料進行比對，釐清是否詐領。
雲林地檢署主任檢察官江金星表示，在絞網部分，因有漁船進出港記錄可比對，事證較明確，至於誤工費，尚須進一步釐清。
檢方偵查後，12人請回，其餘9人被以1萬到10萬元，據了解，賠償申請絞網費有36人，其中33人追加申請誤工費，絞網賠償約數萬元到數十萬元，檢方表示，後續仍有少數人員，將再傳喚。
達德公司表示，賠償總金額，因和漁民簽了保密協定，不便透露，當時是因地方盛傳部分漁民並未出海也要求賠償，漁會也要求該公司要處理，否則等於變相給予特定漁民補償金，形成不公與困擾。
達德也希望能釐清絞網的實際，保護漁民和工作船雙方作業權益，後續因中央協調，故以相信漁民所請為基礎進行賠償。達德公司立場只是要避免有人趁隙得利而沒有保護到真正權益人。
陪同漁民接受偵訊的環境權保障基金會中辦主任鍾瀚樞轉達漁民心聲，表示認為這是「子虛烏有，無妄之災！」希望司法早日還漁民清白。
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