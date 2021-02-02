21歲特戰兵結夥強盜計程車 反遭老學長KO

21歲陸軍航特部林姓士兵去年10月與20歲黃姓男子涉強盜計程車，不料61歲男司機也是特種兵退役，一腳踹開黃，更拿螺絲起子狠刺林的左手，兩人落荒而逃。2人審理時當庭道歉獲原諒，高雄地院考量黃是提議人，依強盜未遂罪判2年2月，林則判2年、宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，林姓男子（21歲）為陸軍航特部的士兵，服役2年多，去年10月13日凌晨2點5分，他跟朋友黃姓男子（20歲）在高雄鳳山區打網咖，因缺錢花用，黃提議搶計程車司機，於是先請超商協助叫車。

2人搭上周姓司機（61歲）的計程車後，刻意指示市區繞行，當行經大寮區的松寮陸橋下和民權街口，見該處昏暗機不可失，黃姓男子假裝要取款指示停車，不料一下車，林姓男子隨即從後方勒住周的頸部，黃打開駕駛座門要拖出車外。

由於周姓司機也是特種兵退役，身手及反應都不差，以左腳踢開黃姓男子，再拿駕駛座旁邊的螺絲起子，朝林姓男子的左手攻擊，林的左手留下0.7公分傷口，也因此鬆手，2人未得逞就逃到松寮橋下藏匿，警方獲報後，2點53分再橋下查獲並逮人。

林姓、黃姓男子警詢、偵訊到審理時皆認罪，合議庭考量2人沒有得手，依未遂犯減輕刑度，且當庭道歉獲得原諒，計程車司機同意從輕量刑，再依刑法59條減刑，依強盜未遂罪判黃2年2月徒刑，判林2年徒刑。