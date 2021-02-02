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數位晶片身分證雖宣告暫緩 台權會認為有必要提告到底

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

內政部將換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今第四度開庭，原告律師認為僅看到行政院政策宣示，但若內政部沒調整相關計畫，又說資安無虞，人民無法放心，更要透過訴訟一探究竟。

起訴指出，依國民身分證全面換發辦法規定，全面換證作業結束前內政部應公告舊證失效日期。戶籍法規定，國民身分證全面換發及舊證失效日期由內政部公告並刊登政府公報。公告後原告即無救濟管道，有必要預為起訴。

行政院今年1月21日決議暫停換發。內政部表示，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，並建議制定專法，以保障民眾權益。為回應社會各界期待，決定先暫停數位身分識別證換發作業，在訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

原告律師團召集人林煜騰指出，已具狀陳報針對日本、德國法規有關「預防性不作為訴訟」肯認程序要件合法相關判決，而對造答辯狀提出不可採的說法，是去脈絡化及學者見解，價值相對沒那麼高。

內政部委任律師葉奇鑫辯稱，不只提出學說，還檢索過台灣判決，除非是非常極端的情況，否則法院還是會嚴守行政、立法、司法三權分立。林煜騰回應，最高行政法院已肯定此訴訟類型，且本案牽扯全國上千萬人民，已符合例外情形，肯認程序要件合法。

林煜騰表示，行政院像是政治宣示，請內政部提出如何配合？行政院及立法院在庭外都說要暫緩，但內政部一直說資安無虞，人民放心，更要透過訴訟釐清、一探究竟。

葉奇鑫說，內政部本來就會受到行政院、立法院及人民的監督，行政院1月21日宣布大方向，今天才2月2日時隔不久，內政部會朝行政院大方向去規劃，需要時間，立母法、子法一定也會邀請人權團體，要經過公聽討論，現在要拿出具體作為是強人所難。

葉表示，之前已經公告的法令如果與新的有衝突要廢止，要通盤檢討。不過還是要強調，暫緩是因為有疑慮，並不代表資安有問題。內政部不能拿出太細節的東西，否則等於給駭客看，提出原則性的東西原告又不滿意。

他認為，原告要求政府機關提出細節事項不合理，不過這次開庭沒把話說死，回去再跟當事人研議。庭末，受命法官孫萍萍諭知全案改訂4月13日上午11點續行準備程序。

內政部將換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今上午第四度開庭。記者賴佩璇／攝影
內政部將換發數位身分識別證（New eID）引發爭議，台灣人權促進會召集58名各領域民眾擔任原告，提出預防性不作為之訴。台北高等行政法院今上午第四度開庭。記者賴佩璇／攝影

內政部 資安

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